小心！限速30公里 北市這支照相機明天啟用

北市學園路日前發生死亡車禍，造成一名學生身亡，由於學園路有不少北藝大和城市科技大學的學生騎機車經過，台北市議員王鴻薇上午前往會勘，發現學園路和北藝大校門口的測速照相機，限速30公里，竟然是假的，只有空機，當場要求台北市交通大隊，明天立刻將測速相機實裝，維護用路人安全。

北市交大指出，學園路的限速是30公里，測速相機位於下坡路段，逾40公里就會拍照。 發生車禍後，目前預計7月2日會將測速相機實裝回去，並重新檢討規劃當地交通管制措施，將不定時採機動攔查與測速照相等方式，加強管控駕駛人行車速度，避免超速釀禍，提升執法強度。

王鴻薇說，因當地交通事故多，這支照相機是她多年前接受民眾陳情後裝設，學園路本月19日又發生一起學生死亡車禍，今天再次到現場辦理會勘，竟發現該處測速照相機已經是空的，裡面並無實裝測速相機。

她指出，難怪學園路從105年至109年的6月19日止，發生交通事故278件、死亡1人、受傷202人，但測速照相機取締卻只有0件。測速相機是空包彈，當地民眾也都知道，當然無法阻止憾事發生。

王鴻薇上午也請北市交工處、交通大隊與北投分局到現場會勘，王鴻薇說，她101年時，就推動在該處增設測速照相機，以維護當地交通安全，但經過10年，事故件數近5年來逐步攀升，卻沒有超速取締件數，原來是因為照相機是假的，她會了解台北市還有多少路段出現這種情況。