快訊

影／不滿中火重啟二號機 議員絕食48小時後遭強制送醫

不繳就是不繳！ 近五年欠稅大戶誰最狂

自主健康管理而停健身會員權 北市府：無須繳費

中央社 / 台北1日電

北市法務局今天表示，防疫期間健身中心會員若需自主健康管理且有相關證明文件，可列為不可歸責於消費者事由，向業者辦理請假，不需繳納費用。

國民黨台北市議員戴錫欽日前在台北市議會民政委員會質詢時指出，有部分民眾接到中央主管機關自主健康管理通知，但向健身中心申請暫停會員權時，卻被業者依約收取手續費，導致消費爭議，請台北市政府向教育部體育署釋疑。

法務局今天發布新聞稿表示，經函請體育署研參後認為，防疫期間消費者若依中央流行疫情指揮中心規定，必須居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，依據「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定，均屬不可歸責於消費者事由而無法使用健身設備。

法務局說，消費者可檢具需自主健康管理等相關證明文件，向業者辦理請假，且停權期間免繳月費、手續費等，會員權也可有效期間順延。

由於有消費者擔憂疫情而向健身中心申請暫停會籍者，法務局說，此不屬「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」的不可歸責於消費者事由。

法務局指出，但因疫情事屬突然，也非雙方締約前得以預見，而於契約中明訂其處理方式，為兼顧業者和消費者雙方考量，體育署已將上述情形納入健身中心定型化契約應記載及不得記載事項修正草案中，以便日後可據以依循。

健身 健康管理 北市

延伸閱讀

解謎「童顏巨肌」！金秀賢八塊冰塊腹肌這樣操出來

還是不能出國！ 觀光局：旅行社出入團禁令延到7月31日

被點名下一位遭罷免？ 柯文哲苦笑：請大家忘了我

自爆徵詢副市長出征高雄補選 柯文哲：周三開會討論

相關新聞

小心！限速30公里 北市這支照相機明天啟用

北市學園路日前發生死亡車禍，造成一名學生身亡，由於學園路有不少北藝大和城市科技大學的學生騎機車經過，台北市議員王鴻薇上午...

別當牠是塑膠玩具！北市動物園成功繁殖「火焰箭毒蛙」

外型鮮豔的火焰箭毒蛙，外觀亮麗頗有塑膠感，常讓人誤以為是「塑膠玩具」，頭部上的斑紋，很像兩道粗眉毛，也有不少人暱稱牠是「...

保存最美畫面 北市圖向民眾徵集台北老照片

為保存台北市舊有風情，台北市立圖書館向市民徵集老照片，只要手中湧有台北有關的人事物照片，民眾皆可投件參加，活動自即日起至...

配合長照2.0推動31處綠色照顧站 明年將擴大舉辦

行政院農委會今在新北市深坑農會舉辦「綠色照顧推動示範記者會」，以促進健康及關懷農漁村長者為核心，結合在地食材、文化及景觀...

柯文哲重大施政 第一果菜魚市場改建預計2029完工

台北市長柯文哲任內重大施政「第一果菜及萬大魚市場改建案」今天正式開工。柯文哲表示，第一果菜及萬大魚市改建案是北市政重要里...

影／GoShare共享電動機車進軍台南 教你租借上手

GoShare共享電動機車即日起進軍台南，初步有200輛共享機車上線，民眾可透過手機APP尋找共享機車所在地點，並進行預...

里長批三倍券加碼搞不懂 柯文哲：嗶一下哪複雜

行政院三倍券上路，台北市政府加碼敬老、愛心卡、及高中職學生綁悠遊付都加碼1千，不過許多長輩至今還搞不清楚怎麼綁？台北市里...

三倍券綁敬老卡加碼下午受理 里長批：占老人午睡時間

行政院三倍券將於7月發放，北市府加碼綁定敬老卡、愛心卡消費補助1千元，從7月1至7月31開始，每天下午2至4時可在里辦公...

消防安檢不合格、違建多 新北議員：都是學校最大宗

新北市議員戴瑋姍指出，2019年新北有94件公有建物消防安全不及格，學校、又以學校、附設幼兒園86件佔大宗，另另有168...

中和雙和醫院歡慶12周年 宣布B基地將提前6個月完工

新北市中和區雙和醫院迄今邁入第12年，院區今天舉辦12周年院慶典禮，雙和醫院院長吳麥斯表示，雙和醫院在醫療設備、服務品質...

台中購物節抽豪宅要付百萬稅金 綠議員批巿府未露資訊

第二屆台中購物節今天起跑，為了刺激買氣，台中市政府推出許多十分吸引人的大獎，包含位於北區近千萬的豪宅。民進黨市議員黃守達...

影／社子島開發計畫遭批粗暴 學者串聯將發起連署反對

針對社子島開發案，環保團體上午召開記者會，宣布將串聯專業學者發起「反對台北市士林社子島地區都市主要計畫曁細部計畫案專連署...

熱門新聞

提供老人用餐！南六董座黃清山為家鄉蓋中央廚房首曝光

汐止明峰街298巷難迴轉 拆違建還路於民

超夢幻美景！阿里山上遠眺百公里外海上六輕運油船隊

爬上電線桿開滿花 最強火龍果樹長至半天高

不是詐騙！ 桃園加碼500元電子旅遊券 4萬人收中獎簡訊

玉荷包「臭蒂頭」嚴重 農友埋怨：農藥也治不了蟲蟲！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。