聽新聞
test
0:00 / 0:00
別當牠是塑膠玩具！北市動物園成功繁殖「火焰箭毒蛙」
外型鮮豔的火焰箭毒蛙，外觀亮麗頗有塑膠感，常讓人誤以為是「塑膠玩具」，頭部上的斑紋，很像兩道粗眉毛，也有不少人暱稱牠是「蠟筆小新」。台北市立動物園也在今年首次成功繁殖，小小箭毒蛙已在兩棲爬蟲動物館和遊客見面，不過體積實在太小，需要花點時間，才能找到牠們。
園方表示，去年8月有兩對「火焰箭毒蛙」來到動物園，為了能讓他們順利繁殖，園方也特別布置野外產卵環境，其中一對箭毒蛙，經過十次的產卵，終於在今年有好消息，這次3顆受精卵，採人工孵化及照養，約2周左右孵化成蝌蚪。
保育員也發現，「火焰箭毒蛙」雖然小巧，但跳躍力極強，所以很擔心照顧的過程中，一打開門，牠們立刻會往外跳，因此照顧牠們時，一定要「眼明手快」，隨時要反應力滿格。
回顧「火焰箭毒蛙」成長歷程，園方表示，蝌蚪一開始為棕色，蝌蚪期約3個月，2個月長後腳、接著10天後長出前腳、再過10天左右尾巴縮起來，正式成為美麗鮮紅色的蛙寶寶。不過，「火焰箭毒蛙」成蛙大約只有2公分左右，剛完成變態的蛙寶寶也只有1公分左右，極度迷你。
目前「火焰箭毒蛙」新生寶寶，已在兩棲爬蟲館跟大家見面，不過實在長得太像塑膠做的，也有不少民眾誤認成是「塑膠玩具」；除了看箭毒蛙，民眾也可在兩棲爬蟲館看見「七彩變色龍」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言