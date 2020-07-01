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消防安檢不合格、違建多 新北議員：都是學校最大宗

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜（右1）說，不合格處就會立即要求改善，也加快補照速度，但安全最重要。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜（右1）說，不合格處就會立即要求改善，也加快補照速度，但安全最重要。記者王敏旭／攝影

新北市議員戴瑋姍指出，2019年新北有94件公有建物消防安全不及格，學校、又以學校、附設幼兒園86件佔大宗，另另有168棟校舍沒有取得使用執照、106棟耐震需補強，家長有安全疑慮。新北市長侯友宜說，不合格處就會立即要求改善，也加快補照速度，但安全最重要。

新北市議會今進行市政總質詢，戴瑋姍說，校園消防違規項目包含室內消防栓設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備、緊急避難器具，有些故障停機，有些是迴路斷線，警報設施沒辦法運作，發生火災傷亡會很慘重。

戴瑋姍還說，新北公有建築物違建也以學校為大宗，市府常拆民眾違建，自己大違建卻沒有任何作為，多久可以完成使用執照的補救，以及完成耐震不強。

侯友宜說，校園消防安全每年都會檢查一次，學校有些是老舊教室，大部分都可以改善，有輕微不合格就要求立即改善，改善率很高，一定要做得完整，學校部分都不能馬乎，有不合格就改善，經費一定會補足。

消防局長黃德清說，去年94件不合格都改善完畢，有些事火警警報器的1個探測器不響就算不合格，有些是新法令規定，2019年開始水帶要經過檢測才可以使用，這也造成去年不合格數高的原因。

教育局長張明文說，1年編列2、3千萬改善，校舍部分都有專案列管，耐震80係數以下都解決，目前進行80到100係數的補強，都有專案經費由中央地方分配做改善。

工務局長詹榮鋒說，使用執照已改善17件，有些是在高架橋下、有些是在私人土地，都持續列管改善，，雖然沒有使用執照，但每年都會檢討符合安全規定，每年2次會議追蹤，盼2022年都有初步改善。

違建 戴瑋姍

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