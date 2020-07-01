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中和雙和醫院歡慶12周年 宣布B基地將提前6個月完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
台北醫院大學雙和園區B基地預計可在明年完工。記者江婉儀／攝影
台北醫院大學雙和園區B基地預計可在明年完工。記者江婉儀／攝影

新北市中和區雙和醫院迄今邁入第12年，院區今天舉辦12周年院慶典禮，雙和醫院院長吳麥斯表示，雙和醫院在醫療設備、服務品質皆獲得各界肯定，是新北不可或缺的急重症醫療據點，另外，去年5月底動工的「台北醫學大學雙和校區B基地」進度超前，預計可提前6個月、在明年完工。

雙和醫院建構全方位健康網路，在急重症醫療、空中緊急醫療、長期照顧體系等方便都具有代表性亮點，屢獲國內外各評鑑及認證肯定，在新冠肺炎疫情期間更配合中央防疫政策，嚴格實施管制措施，提供民眾安全的就醫環境。

院長吳麥斯指出，雙和醫院的去年門診量總計193萬人次，累計36.8萬的住院人次，雙和醫院過了12年繼續努力，短期目標是「台北醫學大學雙和校區B基地」即將完工， 未來會把醫療產業導入學術領域，結合市府跟中和生技園區，提供跨界結合的平台。

台北醫學大學董事李祖德表示，B基地動工進度超前，預計可提前6個月完工。包含教學研究大樓與生技醫藥大樓，讓教學與產業結合，再連結新北市規畫中的中和灰瑤生醫園區、南港國家生技園區及竹北生醫園區，形成一條國家生技廊道，進而打造成台灣生醫矽谷，提昇台灣在國際生技產業的競爭力。

雙和醫院B基地位於新北市中和區，隔著圓通路與雙和醫院第一及第二醫療大樓遙相呼應，規劃興建生醫科技大樓及教學研究大樓兩棟大樓。總面積23000坪，可望提昇教學、研究、醫療服務及產學合作能量，強化競爭力。

雙和醫院今舉辦12周年院慶典禮。記者江婉儀／攝影
雙和醫院今舉辦12周年院慶典禮。記者江婉儀／攝影

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