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新店央北重劃區挖掘出古巨木 樹齡種類待鑑定

中央社 / 新北1日電

新北市新店區中央新村北側重劃區建築工地，近日出土一根古老巨木。新北市農業局林務科今天表示，已聯繫行政院農委會林務局，安排專家調查是否為文資法公告的珍貴稀有植物。

位於新店區央北重劃區的開發案中，在歷史公園附近的一處工地，建商開挖地下室時，挖掘出一根埋在地底下的巨大古木樹幹。

這一根巨木橫躺時，外觀樹幹胸約2公尺，長度約10餘公尺，實際大小將進一步調查與測量。地主已經請建商於6月21日利用起重機將巨木樹幹吊掛出土，暫時放置工地旁並繫上紅布條。

新北市政府農業局林務科長黃嘉文今天表示，接獲通報後，已聯繫農委會林務局專家，安排時間至現場會勘認定樹種、樹齡，是否為珍貴稀有植物。

林務科指出，若屬文化資產保存法所公告規定自然紀念物的珍貴稀有植物，包括台灣穗花杉、南湖柳葉菜、台灣水青岡、清水圓柏，無論是否存活，都應受文資法規範。

林務科表示，營建工程或其它開發行為進行中，發現具自然地景、自然紀念物價值者，應即停止工程或開發，並通報主管機關處理。

新北市三重區及板橋區的工程開發都曾挖出古木，當時曾有專家學者會勘認為，台北盆地在古代曾遭海水淹沒，形成廣闊的「台北鹹水湖」，盆地內「古森林」經演變及泥沙掩埋，形成零星散布的「化石森林」。

文資法 農委會

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