土城中央路四段125巷底開通 可直接往福田路
新北市土城福田路去年初開通，是中央路四段的替代道路，讓土城頂埔用路人往三峽方向更方便。隨著捷運三鶯線在中央路四段施工路幅受限，土城區公所也協助開通中央路四段125巷底，接往福田路，今天開通首日，民眾反映真的順暢許多。
福田路開通後，民眾多由頂埔市民活動中心旁巷子，從中央路四段接往福田路。隨著土城區運校段自辦市地重畫區開闢完成，公所也在中央路四段125巷底，開闢連接至福田路的12公尺計畫道路，讓民眾利用福田路通往三峽或土城市區更便利。
土城區長陳國欽表示，福田路通車後，已改善中央路四段上下班交通壅塞問題，但隨著捷運三鶯線施工所需，中央路四段路幅受限，多一條橫向道路可與中央路四段銜接。
土城區公所工務課表示，運校段自辦市地重畫區開闢完成後，相關公共設施在4月起逐步點交給新北市政府，目前該12公尺計畫道路已交由公所管養。
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