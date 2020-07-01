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2020台中購物節 寶之林再生家具滿千送禮

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
2020台中購物節今天開跑，台中市寶之林廢棄家具再生中心響應，加入優惠合作商家，推出消費滿千元，送檜木芳香包或手作原木杯墊。圖／台中市環保局提供
2020台中購物節今天開跑，台中市寶之林廢棄家具再生中心響應，加入優惠合作商家，推出消費滿千元，送檜木芳香包或手作原木杯墊。圖／台中市環保局提供

2020台中購物節今天開跑，台中市寶之林廢棄家具再生中心響應，加入優惠合作商家，推出消費滿千元，送檜木芳香包或手作原木杯墊；消費滿3千元，送手作原木隔熱墊；消費滿8千元，送原木板凳；且醫護人員憑證，即享有7折優惠。

台中市政府環保局長吳志超表示，去年台中購物節，寶之林創下666件銷售佳績，成功行銷資源再生永續的精神；今年台中購物節，寶之林再推出「消費滿額贈」，此外，為感謝全體醫護體系人員在防疫期間的辛勤付出，只要憑證件正本，即享全館再生家具7折優惠（不含素材及家具健診服務），盼為醫護人員加油打氣。

環保局指出，寶之林廢棄家具再生中心主要販售二手腳踏車及各種再生家具，除將廢棄家具修復成再生家具，更將一些不可修復的家具，拆解為可用素材，包括販售給喜歡DIY的民眾，或者由木工師傅發揮巧思，製作成手工的實用小物，例如杯墊、板凳等，成為推廣垃圾源頭減量、惜物做環保的典範。

環保局表示，台中購物節活動期間，寶之林配合防疫政策，落實入館來賓量測體溫、實名登記及定期消毒等防疫措施，民眾可逛得安心，買得開心。

修復 醫護人員 台中市

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