北捷常客優惠App綁電子票證 可早餐放送抽獎

北捷常客優惠此次與麥當勞合作，加入「台北捷運GO」App會員並綁定電子票證，即可抽免費豬肉滿福堡加蛋或免費薯餅及早餐優惠券，中獎率達100%。

台北捷運公司2月推出「常客優惠」，為感謝旅客支持，首度與麥當勞合作。自7月1日至31日止，加入「台北捷運GO」App會員並綁定電子票證，即可參加「捷運常客免費早餐大放送」抽獎活動。

獎品有5000份特獎（免費豬肉滿福堡加蛋或免費薯餅）及早餐優惠券，中獎率達100%。綁定電子票證就可立即獲得1次抽獎機會。活動期間不限距離遠近，持綁定電子票證搭乘捷運累積每10次可再獲得1次抽獎機會，最多可獲得6次。

此外，搭乘捷運累積30次以上，可獲得1次抽iPhoneSE2、Switch遊戲主機或Dyson吹風機的機會，每累積搭乘10次可多獲得1次抽獎機會，最多可獲得4次抽獎機會。