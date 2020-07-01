北捷常客優惠App綁電子票證 可早餐放送抽獎
北捷常客優惠此次與麥當勞合作，加入「台北捷運GO」App會員並綁定電子票證，即可抽免費豬肉滿福堡加蛋或免費薯餅及早餐優惠券，中獎率達100%。
台北捷運公司2月推出「常客優惠」，為感謝旅客支持，首度與麥當勞合作。自7月1日至31日止，加入「台北捷運GO」App會員並綁定電子票證，即可參加「捷運常客免費早餐大放送」抽獎活動。
獎品有5000份特獎（免費豬肉滿福堡加蛋或免費薯餅）及早餐優惠券，中獎率達100%。綁定電子票證就可立即獲得1次抽獎機會。活動期間不限距離遠近，持綁定電子票證搭乘捷運累積每10次可再獲得1次抽獎機會，最多可獲得6次。
此外，搭乘捷運累積30次以上，可獲得1次抽iPhoneSE2、Switch遊戲主機或Dyson吹風機的機會，每累積搭乘10次可多獲得1次抽獎機會，最多可獲得4次抽獎機會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言