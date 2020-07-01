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台中購物節抽豪宅要付百萬稅金 綠議員批巿府未露資訊

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
第二屆台中購物節今天起跑，最大獎是北區近千萬的豪宅。民進黨市議員黃守達今天指中市府沒有確實揭露中獎人要負擔百萬稅金的資訊。圖／黃守達提供
第二屆台中購物節今天起跑，最大獎是北區近千萬的豪宅。民進黨市議員黃守達今天指中市府沒有確實揭露中獎人要負擔百萬稅金的資訊。圖／黃守達提供

第二屆台中購物節今天起跑，為了刺激買氣，台中市政府推出許多十分吸引人的大獎，包含位於北區近千萬的豪宅。民進黨市議員黃守達今天指出，去年抽到豪宅免繳相關稅金，但今年若抽中豪宅，中獎人得自行負擔近百萬的稅金，批台中市政府「沒有確實揭露資訊，讓大家得知此差異」。台中市經發局表示，去年因不動產公會額外贊助豪宅中獎稅金，因此中獎人不用額外繳稅，今年並無贊助，中獎人要自行負擔。

黃守達表示，2019第一屆購物節為了避免發生中獎者無法負擔相關稅捐的狀況，抽中的豪宅相關房屋及土地登記移轉前稅捐，包含印花稅、土地增值稅、契稅及扣繳機會中獎獎金所得稅10％等，都由贊助者支付，打著「免稅金」的噱頭，讓民眾躍躍欲試，不用擔心稅金付不出來，中獎變重擔的問題。

黃守達指出，他接獲許多民眾詢問，都認為第二屆購物節獎品豪宅也會比照第一屆模式，中獎不須另付額外稅金，經詢問主辦單位經濟發展局，才發現這次抽中豪宅的相關稅金都需由中獎者自行負擔，這次豪宅大獎是位在北區的「微笑世紀2雲品特區」22坪加10坪車位，實價登錄約27萬／坪。若民眾真的幸運中獎，零零總總的稅金加起來就要近百萬，「屆時若發生爭議，難保不會好事變壞事。」

經發局表示，去年首屆購物節因台中市不動產公會額外贊助豪宅中獎稅金，因此豪宅中獎人不用額外繳稅；今年最大獎是北區「微笑世紀2雲品特區」精品豪宅含車位，確實不同於去年，「精品豪宅相關稅賦須依規由中獎人自行負擔」。

經發局提醒，參加台中購物節活動務必閱讀活動辦法，中獎人須依中華民國稅法規定，中獎金額為新台幣1000元以上者，將依獎項價值納入領獎人個人年度綜合所得計算，中獎者需依規定填寫並繳交領獎憑證，並提供身分證正、反面影本，以利申報中獎扣繳憑單。中獎金額新台幣2萬元以上者（不含2萬元），須依法扣繳10%中獎所得稅稅金，外籍人士需扣繳20%。

黃守達表示，中獎繳稅天經定義，但第二屆購物節獲獎的處理方式與上次不同，市府卻沒有向大眾說清楚講明白，只顧大張旗鼓宣傳，若民眾真的幸運中獎，卻因無力負擔忍痛放棄，後續引發的爭議可能十分不利於台中市政府的形象，相關單位應更審慎處理。

台中市 民進黨

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