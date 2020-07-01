台中購物節抽豪宅要付百萬稅金 綠議員批巿府未露資訊

第二屆台中購物節今天起跑，為了刺激買氣，台中市政府推出許多十分吸引人的大獎，包含位於北區近千萬的豪宅。民進黨市議員黃守達今天指出，去年抽到豪宅免繳相關稅金，但今年若抽中豪宅，中獎人得自行負擔近百萬的稅金，批台中市政府「沒有確實揭露資訊，讓大家得知此差異」。台中市經發局表示，去年因不動產公會額外贊助豪宅中獎稅金，因此中獎人不用額外繳稅，今年並無贊助，中獎人要自行負擔。

黃守達表示，2019第一屆購物節為了避免發生中獎者無法負擔相關稅捐的狀況，抽中的豪宅相關房屋及土地登記移轉前稅捐，包含印花稅、土地增值稅、契稅及扣繳機會中獎獎金所得稅10％等，都由贊助者支付，打著「免稅金」的噱頭，讓民眾躍躍欲試，不用擔心稅金付不出來，中獎變重擔的問題。

黃守達指出，他接獲許多民眾詢問，都認為第二屆購物節獎品豪宅也會比照第一屆模式，中獎不須另付額外稅金，經詢問主辦單位經濟發展局，才發現這次抽中豪宅的相關稅金都需由中獎者自行負擔，這次豪宅大獎是位在北區的「微笑世紀2雲品特區」22坪加10坪車位，實價登錄約27萬／坪。若民眾真的幸運中獎，零零總總的稅金加起來就要近百萬，「屆時若發生爭議，難保不會好事變壞事。」

經發局表示，去年首屆購物節因台中市不動產公會額外贊助豪宅中獎稅金，因此豪宅中獎人不用額外繳稅；今年最大獎是北區「微笑世紀2雲品特區」精品豪宅含車位，確實不同於去年，「精品豪宅相關稅賦須依規由中獎人自行負擔」。

經發局提醒，參加台中購物節活動務必閱讀活動辦法，中獎人須依中華民國稅法規定，中獎金額為新台幣1000元以上者，將依獎項價值納入領獎人個人年度綜合所得計算，中獎者需依規定填寫並繳交領獎憑證，並提供身分證正、反面影本，以利申報中獎扣繳憑單。中獎金額新台幣2萬元以上者（不含2萬元），須依法扣繳10%中獎所得稅稅金，外籍人士需扣繳20%。

黃守達表示，中獎繳稅天經定義，但第二屆購物節獲獎的處理方式與上次不同，市府卻沒有向大眾說清楚講明白，只顧大張旗鼓宣傳，若民眾真的幸運中獎，卻因無力負擔忍痛放棄，後續引發的爭議可能十分不利於台中市政府的形象，相關單位應更審慎處理。