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影／社子島開發計畫遭批粗暴 學者串聯將發起連署反對

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
環保團體上午召開記者會，宣布將串聯專業學者連署表達反對市府社子島開發計畫，現場並有社子島居民到場表達支持。記者杜建重／攝影
環保團體上午召開記者會，宣布將串聯專業學者連署表達反對市府社子島開發計畫，現場並有社子島居民到場表達支持。記者杜建重／攝影

針對社子島開發案，環保團體上午召開記者會，宣布將串聯專業學者發起「反對台北市士林社子島地區都市主要計畫曁細部計畫案專連署」活動，並公布連署全文及連署網站。

台北市社子島開發案遭學者專家發起連署反對，連署書內容直指開發計畫「整個夷平、從頭來過」的開發方式做法極為粗暴，不但剷除社子島豐富的地方性，也摧毀目前兩河匯聚島上的生態棲地，更造成社子島民眾嚴重對立，讓多數民眾焦慮恐慌。

連署發起團體嚴正反對北市府強推「生態社子島」計畫，提出下列三點訴求，呼籲都市計畫、景觀、地政、建築等空間專業界，應重新省思專業者的角色與行為，共同改變我國都市規劃的缺失。

第一、針對開發案重新檢討主要計畫及細部計畫內容，尋求可行替代方案，以符合内政部都市計畫委員會要求聚落紋理及文化保存之條件。

第二、加強在地民眾溝通，針對居民最重視之「區段徵收」公益性及必要性辦理聽證程序，強化以在地民眾作為規劃的主體性。

第三、安置計畫之規劃應與原有社區聚落結合，第一期施工期間無論是工廠或居民，均應有中繼的安置方案。

針對社子島開發案，環保團體上午召開記者會，宣布將串聯專業學者發起「反對台北市士林社子島地區都市主要計畫曁細部計畫案專連署」活動，呼籲大家站出來表達心聲。記者杜建重／攝影
針對社子島開發案，環保團體上午召開記者會，宣布將串聯專業學者發起「反對台北市士林社子島地區都市主要計畫曁細部計畫案專連署」活動，呼籲大家站出來表達心聲。記者杜建重／攝影

社子島 北市 都市計畫

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