三倍券預購開跑 侯友宜擬找員工住宿在地風景區

振興三倍券今天上午9時預購開跑，新北市長侯友宜指出，會在地消費，將找風景漂亮的地方與市政府員工共同住一晚，他也盼望透過庶民經濟與鼓勵投資的信心經濟，讓經濟起飛。

侯友宜上午主持市政會議後，接受媒體聯訪表示，市府這次花一些巧思，以各種不同的方案，帶動庶民經濟，例如透過商圈、夜市、傳統市場的折扣，希望從庶民消費開始讓經濟蓬勃發展。

侯友宜說，他領到振興三倍券後，一定會在地消費，會找一個新北市有山、有水，漂亮的風景地方去住一晚，藉以帶動經濟。

侯友宜指出，他甚至也會找市政府的員工一起去，大家輕鬆地休閒與消費，讓新北市因民眾的在地消費能帶動經濟起飛。

他表示，市府推動信心經濟及投資方案，今年的目標值為招商新台幣1500億元，市府將全力以赴達成，透過庶民經濟與信心經濟，讓經濟起飛。