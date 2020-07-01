保存最美畫面 北市圖向民眾徵集台北老照片

為保存台北市舊有風情，台北市立圖書館向市民徵集老照片，只要手中湧有台北有關的人事物照片，民眾皆可投件參加，活動自即日起至8月31日止，入選作品有機會獲得新台幣300至5000元的版權費。

從清朝時期興建的台北府城東門，民國時期馬路邊搭棚架的辦桌文化，人聲鼎沸的中華商場，都是北市圖的徵集對象。北市圖表示，這些珍貴照片記錄了城市改變的軌跡，縱使許多人事物，隨歲月更迭而消逝，但仍能透過老照片，回味過往歲月。

台北市立圖書館視聽室主任林家旭表示，老照片徵集活動已推行近8年，每年都有約6、70人投件，每人提供的照片張數不等，通常約有6、700張左右，再由圖書館審核，平均約有300張入選，圖書館會掃瞄這些老照片，製作成電子書供民眾線上參閱，也有定期展覽，機關單位也能來調閱使用，未來不排除出版成冊。