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保存最美畫面 北市圖向民眾徵集台北老照片
為保存台北市舊有風情，台北市立圖書館向市民徵集老照片，只要手中湧有台北有關的人事物照片，民眾皆可投件參加，活動自即日起至8月31日止，入選作品有機會獲得新台幣300至5000元的版權費。
從清朝時期興建的台北府城東門，民國時期馬路邊搭棚架的辦桌文化，人聲鼎沸的中華商場，都是北市圖的徵集對象。北市圖表示，這些珍貴照片記錄了城市改變的軌跡，縱使許多人事物，隨歲月更迭而消逝，但仍能透過老照片，回味過往歲月。
台北市立圖書館視聽室主任林家旭表示，老照片徵集活動已推行近8年，每年都有約6、70人投件，每人提供的照片張數不等，通常約有6、700張左右，再由圖書館審核，平均約有300張入選，圖書館會掃瞄這些老照片，製作成電子書供民眾線上參閱，也有定期展覽，機關單位也能來調閱使用，未來不排除出版成冊。
北市圖表示，為鼓勵民眾踴躍報名，只要參加活動入選作品，就有機會獲得300至5000元版權費。詳細活動簡章及參加表，可至台北市立圖書館網站查詢或至台北市立圖書館總館、各分館或民眾閱覽室索取。洽詢電話02-27552823轉2801。
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