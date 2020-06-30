板橋站聯開案招商每坪僅55萬元 議員：市府虧大

新北市政府將在環狀線板橋站推動聯合開發案，市議員何博文昨質疑附近開發案每坪喊價最高超過90萬元，但板橋站聯開案招商每坪僅55萬元，「新北市虧很大」；新北捷運局指出財務評估階段採鄰近房地市場實價登錄價格，新北市長侯友宜則說這價格還有很多檢討空間，會看緊市民的荷包，還沒拍板定案。

何博文指出，環狀線板橋站推動聯合開發案，未來總樓地板面積1萬1350坪，是新建地上16層、地下7層的開發大樓，以1坪大約55萬元招商，可以帶來約62億的產值，但板橋站附近的東方富域1坪73.19萬、史丹佛1坪86.45萬、謙岳1坪92.08萬，相較於聯合開發案的每坪55萬元是賤賣，新北市虧很大，這屬於新北心臟地帶，就算1坪喊出100萬，也都有人敢喊。

捷運局指出，聯開案是以商辦方式規劃，周邊是住宅價格會比商辦高，財務評估階段是參考房地市場實價登錄價格，每坪60萬至63萬元，停車位約為210萬至250萬元，而非每坪55萬元，這價格也只是初期的數字，非最終價格。

侯友宜說，目前以商辦方式預估其價格，還有很多檢討空間，會看緊市民的荷包，還沒拍板定案。