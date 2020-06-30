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北市縮短路口紅燈秒數 減少用路人曝曬
北市近日屢飆高溫，昨天午後更飆升到攝氏38.9度，創設站124年來6月最高溫。北市交工處從6月中到9月，縮短全市435處主要道路、251處次要道路紅燈秒數，減少用路人曝曬時間。
交工處資訊顯示，台北市共有2651處號誌路口，有些主要幹道因滿足行車綠燈、行人綠燈等需求，會造成紅燈秒數較長，如至善路二段34號路口紅燈秒數，尖峰時期可達229秒。
而今年天氣異常炎熱，台北市也屢屢有「高溫橙燈」警示，交工處表示，為減少用路人曝曬，6月中至9月初將減少紅燈秒數，435處主要道路每天上午11時至下午2時平均縮短30秒、251處次要道路每天上午9時至下午4時30分，平均縮短25秒。
交工處指出，主要幹道行車在調整前平均等候紅燈秒數為113秒，調整後為83秒；行人在調整前平均等候121秒，調整後為91秒。
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