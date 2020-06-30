雙連帶狀公園改建惹議 北捷延至7月15日施工

新北市三芝區埔頭15號前路口，是民眾加油出入的必經之路，不過雙向車道號誌並不同步，路口又沒有號誌控管，民眾出入都得等一段時間，也容易造成擦撞意外，為此立委洪孟楷現場會勘，要求將調整號誌同步，並評估增設號誌燈的可行性。

2020-06-30 20:04