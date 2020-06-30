雙連帶狀公園改建惹議 北捷延至7月15日施工
台北市政府規劃改建雙連段帶狀公園，引發居民與攤商抗議。北捷今天表示，因指考於7月初登場，附近的文昌宮會舉辦祈福法會，原訂7月1日架設施工圍籬，延至7月15日。
台北市政府與台北捷運公司預計在雙連段帶狀公園新增兒童遊具，綠地減少、水泥鋪面變多，引起居民連署反對，北捷因而決議綠地全區保留，改設綠圍籬，反而引發攤商抗爭，此外，施工期間將架設施工圍籬，居民、環保團體與攤商都抗議。
北捷今天重申，草地面積將全區保留，草地步道也不會更動，為維持綠帶完整性，不會再設置遊樂設施，民生西路45巷的綠圍籬將以低矮灌木及植草替代，維護場地通視性。
北捷也指出，大學指定科目考試將於7月初登場，附近的文昌宮會舉辦祈福法會，加上工程設計團隊需時繪製詳細圖說，所以圍籬架設日期從7月1日延至7月15日。
北捷表示，依法規規定，為維護通行民眾安全，施工圍籬會改為上半部鏤空的半阻隔圍籬，完工後會儘速拆除。
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