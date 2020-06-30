不輸男人 瑞芳社區婆婆媽媽學當水電工

瑞芳區大旗艦社區推廣性別平權，成為新北市最多性平社區的一區，今年六月性平社區推動「女性水電班」課程，讓五個社區的志工阿姨阿嬤們得以在瑞芳高工「進修」，除了學習如何接水管零件，還要親自裝設電源電線，證明女性也能做合格的水電工。

瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳區的大旗艦計劃，包括龍川、龍潭、爪峰、東和、傑魚共五個社區近年參與性平文化推動，是新北市最多性平社區的一區，而今年大旗艦計劃也感謝瑞芳高工提供場地師資，共同舉辦女性的水電班，很樂見社區阿姨們都上課非常開心。

瑞芳高工實習處主任廖建春表示，很感謝曾就讀電機專業的施玉祥區長，前來關心，上課時阿姨阿嬤們與區長交流上課心得，大家津津樂道，覺得所學既有趣又實用，平常要找水電工才能處理的差事，自己也能處理了，身為授課老師，更覺得這些可愛歐巴桑們，認真學習的態度相當可貴。

龍川社區發展協會理事長廖瑞德表示，除了修水管馬桶之外，阿姨們還學會如何串電路，大家分組研究，老師還要考試，相信能大大提升女性的技能實力，在各個社區也能發揮這項專長，為左鄰右舍提供強大的女性才能。