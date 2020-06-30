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三芝加油站出入好困難 立委要求號誌同步
新北市三芝區埔頭15號前路口，是民眾加油出入的必經之路，不過雙向車道號誌並不同步，路口又沒有號誌控管，民眾出入都得等一段時間，也容易造成擦撞意外，為此立委洪孟楷現場會勘，要求將調整號誌同步，並評估增設號誌燈的可行性。
三芝區埔頭15號前路口，因為雙向車道號誌燈不同步的關係，在加油站要進出的車輛好困難，常常一邊車道車流停止，另一邊車道車流還在進行中，這也讓擦撞事故頻傳，為了改善問題，立委洪孟楷來到現場會勘，希望找到解決交通事故頻傳的方法。
埔頭里長簡錦隆指出，加油站前的路口，進出若是要跨越車道等上好幾個紅綠燈都過不了，不然就是一過就發生擦撞事故，希望能夠在這個大路口設置號誌燈控管出入，不過會勘中加油站方表示油罐車出入有號誌恐怕相當不便，若要增設號誌燈，希望能夠設在靠近福成橋的方向，方便油罐車的出入。
立法委員洪孟楷表示，先要求交通局應該先調整號誌燈的同步，不要一條道路雙向燈號呈現兩樣情，另外也將會評估福成橋至加油站大路口中間增設號誌的可行性，保障加油民眾的出入安全，有效的降低事故發生率。
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