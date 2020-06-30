汐止明峰街298巷難迴轉 拆違建還路於民

新北市汐止區明峰街298巷是一條死巷，每當有車子開進去，要迴轉就很困難，必須開進私人停車場再轉出來，而且每天晚上八點停車場關閉後就無法迴轉，今(30)日新北市政府拆除大隊針對當時建商預留的迴轉道，長期遭到占用，也執行違建拆除作業，清出迴轉道空間，還給民眾順暢的路權。

一大早十幾位市府拆除大隊人員到場，開始針對地上違建進行拆除，明峰街298巷因為當初建商在蓋房子的時候，其實在中間留了迴轉道，不過，因為長期被違建佔據，造成車子根本沒辦法迴轉，車子進去容易，要迴轉都得開到最底的私人停車場再轉出來，麻煩之外，一到晚上柵欄一放，沒辦法迴轉問題很大，也讓居民們一直很困擾。

里民說，很早以前建商在興建的時候有預留迴轉道，結果被蓋鐵皮屋佔著，很多外來車子不知道一開進來，再加上裡頭停車場柵欄放下來，不能迴轉只能倒車也很危險。今天拆一拆路比較寬，車子要迴轉也比較方便了。

北山里長林徵熊表示，長期以來車子沒辦法迴轉帶給里民很大的困擾，所以，住戶一直有向市政府陳情也有聯署，並且反應到市長信箱，市府相關單位來實地會勘發現是開闢道路，必須立刻拆除，那今天拆除大隊執行違建拆除後，車子可以迴轉，不用再擔憂回來沒辦法迴轉，另外，一直以來機車沒地方停頻頻被開單，這次清出來的空間也會規劃機車格，兼顧停車需求。