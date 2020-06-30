江北活動中心整地拉皮 一改破舊乾淨明亮

新北市汐止區江北市民活動中心已經三十幾年，不但外觀老舊，連週邊的土地也破舊不平，造成人車進出困難，新北市議員白珮茹也協助爭取改善，現在都做好了，路面整平，還有建物拉皮，讓活動中心有新面貌。

之前的江北市民活動中心外觀老舊，一直希望能夠整修，而在海砂屋進行鞏固工程做好後，現在週邊停車空間的地面也做了整平工程，主要是因為停車場地面，長時間車子輾壓破舊不平，出現許多裂縫，連花台都壞了，現在換成水泥鋪面變平坦。

江北里長謝祚敏表示，活動中心很感謝新北市政府、區公所及議員白珮茹協助，讓活動中心整修拉皮，現在都做好了，煥然一新。

市議員白珮茹表示，因為之前江北活動中心後方整個圍牆已經有點塌掉，所以請汐止區公所協助，由議員配合款來協助改善活動中心後方的環境，整理後變得乾淨明亮，還有側溝的部分，公所也設計加深加大，有利於這邊進出的排水，讓路面也不再積水。