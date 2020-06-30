關渡大橋事故多 擬增號誌、監視器改善

淡水、八里區的重要交通「關渡大橋」，今年發生多起交通意外，每個月平均發生1.5件人員傷亡車禍，以標誌不清、路面不平等因素為最多，因此新北市議員鄭宇恩要求設置清楚交通號誌、增設監視器，來解決交通安全問題，避免事故發生率。

根據統計，2020年至今關渡大橋，每個月平均發生1.5件人員傷亡車禍，當中在4月初發生汽車駕駛行經關渡橋誤闖機車引道，又開回汽車道時撞死機車騎士悲劇，家屬事後調閱官方監視器，卻出現錄影死角，因此議員也要求公路總局監示器要做調整。

新北市議員鄭宇恩表示，這次改善有針對兩個上橋地點，來做標示改善，將於自強路口前三車道前標繪「慢」提醒字樣，並移除淡水往關渡橋方向，位於機慢車專用道旁令人混淆的「往台北」直式牌面，希望藉由標示讓用路人更加清楚，避免事故發生率。