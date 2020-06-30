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林口媒體園區將開工 成立交控中心避免壅塞

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
林口國際媒體園區現況。記者吳亮賢／攝影
林口國際媒體園區現況。記者吳亮賢／攝影

新北市府推動面積達10公頃的林口媒體園區招商案，共分為四塊基地，今年3月全數脫標，分別由三井不動產、東森集團及三立影城拿下，東森也即將在明年7月興建企業總部，今下午舉辦環境影響說明會，向地方說明空氣品質、噪音振動及交通改善等計畫，並將與其他開發業者成立區域交通控制中心，避免當地交通壅塞。

媒體園區共分為A、B、C、D四塊基地，A基地由三井不動產集團取得，以娛樂休閒、美食餐飲、生活服務等，擴大原有Outlet場域及功能；B基地由東森國際拿下，規畫作為國際企業總部，打造辦公大樓、展演中心及文創中心；C、D基地則由三立影城得標，將打造實境、娛樂、科技三大元素的「SET Studio Park」，引進相關產業進駐。

其中東森集團企業總部即將在明年7月開工，今下午舉辦環境影響說明會，邀請在地議員蔡淑君、陳明義及林口區長藍品畯、里長等地方人士與會，聆聽在地意見。

蔡淑君指出，林口市區鄰近國道，因儲車空間不足容易塞車，隨著媒體園區開工，恐讓當地交通更壅塞，3間企業應共同評估、討論，不要各行其是，未來也可鼓勵員工利用機捷套票、公車轉運站等大眾運輸，避免更多車流。

陳明義則表示，林口媒體園區及工一工業區完工後，勢必帶來大量人、車潮，施工期間大型工程車進出，也會衝擊交通，各企業必須重視，另針對環境綠化、噪音振動等，也須提出因應方式。

藍品畯說，在市長侯友宜招商政策下，林口媒體園區對帶動地方發展肯定有幫助，至於施工期間及完工後恐面臨的相關問題，公所也會盡力協助。

東森國際董事長廖尚文表示，將與各開發業者成立區域交通控制中心，彙整高速公路及周邊道路交通資訊、加強車輛動線導引，藉由企業官網及新北市即時交通網發布資訊，另也會善用機捷A9轉運站聯外大眾運輸、與客運業者開闢尖峰時段員工專車等，降低私人通勤旅次。

空氣品質及噪音振動改善部分，將在計畫區多留綠地、種植草坪，施工期間覆蓋防塵布、選擇低音量及振動的機具，並定期實施監測，若超過管制標準，將立即改善，也會與市府定期報告。

林口國際媒體園區現況。記者吳亮賢／攝影
林口國際媒體園區現況。記者吳亮賢／攝影
林口國際媒體園區區位圖。圖／新北市經發局提供
林口國際媒體園區區位圖。圖／新北市經發局提供

林口 噪音

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