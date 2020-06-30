雙連綠地守住了 違規攤販占用道路將開罰

台北市雙連捷運站一旁的帶狀綠地，北市府擬規劃水泥地、兒童遊具，且一併整頓民生西路45巷的違規攤販，昨天舉辦地方說明會，在居民接連抗爭下，北市府態度放軟，承諾保留綠地、取消增設綠圍；至於違規攤販的問題，北市府維持原計畫，要求攤商整併、退縮道路空間，強調「消防安全不可能退讓」。

台北市市場處表示，民生西路45巷的道路淨寬5公尺，但攤販非法占用道路兩側，導致消防車輛無法通行，未來須維持淨寬3.5公尺，在施工期間，攤販需整合到東側，僅能在水溝蓋範圍內營業，不配合將開罰1200元。

北市府提出「心中山線形公園改造計畫」，居民打算守護雙連綠地，發起聯署抗爭，附近的違規攤販也擔心生計，日前赴立法院抗議，高喊「我要活下去」、「柯政猛於虎」。

昨天地方說明會，台北捷運公司釋出善意，承諾保留綠地、取消增設綠圍，至於違規攤販的問題，北市府仍未退讓，且地方里長、攤販代表，為了環境品質及攤商生計，一度發生口角，煙硝味濃。

在地的集英里長賴政庸受訪表示，攤販存在數十年，佔地為王許久，造成環境嚴重髒亂，導致蟑螂、老鼠橫行，「老鼠一隻3斤重，養這麼胖」，大家苦不堪言，且很多攤商來自外縣市，維護社區安全是他的責任。

賴政庸一度哽咽，指他早在2016年就向市府陳情，盼管理攤商問題，日前攤販赴立法院抗議，他的電話被里民打爆，質疑他怎沒替里民發聲、是否跟攤商勾結，讓他感到委屈。

賴政庸強調，昨天說明會上，很多攤販揚言罷免他，但他並不擔心，因為大部分攤販來自外縣市，他堅守里內的環境衛生、消防安全，且支持北市府展現公權力，不是違規佔據道路，就變成理所當然。

台北市市場處表示，現場的攤販非法占用公有土地，並無支付租金費用或清潔費用，且可量攤販生計問題，將提供公有市場的空攤申請，相關局處也會有轉業輔導、急難救助等。