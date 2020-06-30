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實名制上路逾一個月 北市10間酒店沒落實挨罰

中央社 / 台北30日電

因應新冠肺炎，台北市酒店解封後採實名制，實施逾一個月。有10間酒店沒落實實名制挨罰，其中，有一間遭罰2次，台北市副發言人黃瀞瑩表示，若違規3次，將勒令停業一個月。

先前受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）影響，酒店、舞廳等行業暫時營業，台北市5月底核准部分酒店復業，但要落實實名制。

業者需在營業場設單一入口，使用防疫實名制APP，要求消費者提供身分證、居留證正本供掃碼，或以健保卡、駕照拍照後，手動鍵入基本資料，上傳至市府管理雲端硬碟，未攜帶證件不得入內。

酒店實施實名制至今逾一個月，警方會不定時巡邏業者使用實名制APP情形，違規的話會提供事證給衛生局，由衛生局認定是否開罰。

衛生局疾病管制科長余燦華告訴中央社記者，目前有10間酒店沒有落實實名制，依違反傳染病防治法第37條第1項第6款開罰3000元，其中，有一間違規2次，第2次遭罰6500元。

黃瀞瑩說明，業者首次違規的話，會處以3000元以上、8000元以下罰鍰；第2次處以6500元至1萬1500元；第3次會處1萬元至1萬5000元，並勒令停止營業1個月。

酒店 衛生局 北市

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