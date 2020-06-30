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環狀線板橋站聯開案遭疑價值低估 市府：未定案

中央社 / 新北30日電

新北市議員何博文今天在議會質詢時批評捷運環狀線板橋站聯開案價值遭低估，換算每坪僅新台幣55萬元，較周邊動輒每坪近百萬的市價虧很大。市長侯友宜答說，仍有檢討空間。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨籍議員何博文質疑環狀線板橋站聯開案的價值遭低估，換算每坪可銷售的價值每坪55萬元，以新板特區附近建案每坪價格從73萬多元到90多萬元來看，價差很大。這是市民的財產，聯開案低估後讓新北虧很大。

侯友宜答說，這是商辦，不是住宅，預估價值較住宅低，但是仍有檢討空間。全案仍未定案。

新北捷運工程局長李政安指出，環狀線板橋站聯開案預計興建地上16層、地下7層大樓，總樓地板面積約1萬1300坪。規劃捷運站及中長程轉運站共構，可規劃作為商場及辦公空間等多元使用，目前仍在財務評估，預估7月公告招商。

新北捷運局指出，日前召開招商說明會說明全案投資金額約為25億元，如順利與投資人簽約，預計可於110年開工；開發完成後，預估可挹注捷運建設自償性經費約7.4億元。

捷運環狀線 侯友宜

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