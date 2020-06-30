北市場館三倍券加碼竟送明信片 議員酸爆：很難看！

疫情趨緩，中央三倍券7月將發放，各縣市紛紛推出加碼方案要留住三倍券消費。不過台北市文化局的三倍券加碼被北市議員酸爆，竟是持三倍券加碼送限量明信片，議員直言，「這有振興到嗎？很難看。」

為了吸引民眾到台北市使用三倍券，錢留台北市，北市文化局長蔡宗雄今天列席北市議會教育委員會，說明藝文團體的三倍券加碼方案，包括西門紅樓7月至年底，持三倍券消費就送「百年磚紅樓情」限量明信片一張；龍山文創基地7月15日至年底，持三倍券到指定店家消費享優惠或送贈品；草山行館則是持三倍券消費滿500元送草山明信片一組。

議員吳世正說，藝文團體受疫情衝擊嚴重，政府一定要推動加碼振興方案，但目前北市府推出的藝文場館三倍券加碼，竟是送明信片，怎麼會有吸引力？這個真的很難看，游淑慧也質疑，是否不想振興？

蔡宗雄表示，三倍券加碼是由各場館消費單位推出滿額禮或使用優惠，後續北市府的自營場館會再推出加碼優惠，蔡表示，受疫情影響，市府上半年沒有執行的預算約有1.6億元，也會在下半年執行振興經濟，藝文團體的場租優惠將延至明年三月。