快訊

評／心臟按摩沒比腳底按摩便宜，但健保給付卻顯廉價

疑感情糾紛…大樓內談判10分鐘 男持刀刺女胸口逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市場館三倍券加碼竟送明信片 議員酸爆：很難看！

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市文化局的三倍券加碼被北市議員酸爆，竟是持三倍券加碼送限量明信片，議員直言，「這有振興到嗎？很難看。」記者林麗玉／攝影
北市文化局的三倍券加碼被北市議員酸爆，竟是持三倍券加碼送限量明信片，議員直言，「這有振興到嗎？很難看。」記者林麗玉／攝影

疫情趨緩，中央三倍券7月將發放，各縣市紛紛推出加碼方案要留住三倍券消費。不過台北市文化局的三倍券加碼被北市議員酸爆，竟是持三倍券加碼送限量明信片，議員直言，「這有振興到嗎？很難看。」

為了吸引民眾到台北市使用三倍券，錢留台北市，北市文化局長蔡宗雄今天列席北市議會教育委員會，說明藝文團體的三倍券加碼方案，包括西門紅樓7月至年底，持三倍券消費就送「百年磚紅樓情」限量明信片一張；龍山文創基地7月15日至年底，持三倍券到指定店家消費享優惠或送贈品；草山行館則是持三倍券消費滿500元送草山明信片一組。

議員吳世正說，藝文團體受疫情衝擊嚴重，政府一定要推動加碼振興方案，但目前北市府推出的藝文場館三倍券加碼，竟是送明信片，怎麼會有吸引力？這個真的很難看，游淑慧也質疑，是否不想振興？

蔡宗雄表示，三倍券加碼是由各場館消費單位推出滿額禮或使用優惠，後續北市府的自營場館會再推出加碼優惠，蔡表示，受疫情影響，市府上半年沒有執行的預算約有1.6億元，也會在下半年執行振興經濟，藝文團體的場租優惠將延至明年三月。

北市 疫情 文化局

延伸閱讀

北市觀光冷清清 議員轟旅遊振興小鼻子小眼睛

北流9月5日開幕 五月天檔期敲不定確定不來了

疫情過後擁抱彩虹經濟 北市設第二彩虹地景

中山堂疑規避採購法撒錢 柯怒了

相關新聞

五股人苦無公有市場 買菜得跑到泰山、蘆洲

新北市五股區人口數將近9萬，隨著洲子洋重劃區發展，人口持續移入，全五股卻沒有一座公有市場，新北市議員陳明義今召開會勘，建...

新北振興每200元以上發票無限登錄 抽最大獎特斯拉

新北市政府促進疫情後消費，今天新北市長侯友宜在「新北振興168」記者會，宣布1萬個獎項，每200元以上發票就可登錄抽最大...

北市場館三倍券加碼竟送明信片 議員酸爆：很難看！

疫情趨緩，中央三倍券7月將發放，各縣市紛紛推出加碼方案要留住三倍券消費。不過台北市文化局的三倍券加碼被北市議員酸爆，竟是...

加碼不到都市型旅館 新北推境外生、商務客中繼站

新北市長侯友宜今在「新北振興168」記者會，宣布加碼1萬多個獎項，最大獎還能抽特斯拉。新北市議員彭佳芸指出，振興還遺漏「...

蟬聯11年優等 新北這2家公車服務品質民眾都說讚

新北市交通局公布108年第2期新北市公車評鑑結果，15家參加評比客運業者中有4家獲得優等，其中，台北客運、首都客運更連續...

北市突襲檢查 一工地熱指數58屬極度危險

最近天氣炎熱，台北市勞動局昨突襲稽查北市工地執行「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」，結果中正區某處工地現場最高熱指數值為5...

公托虐童監視影像被刪 新北議員促建立監管雲

新北市多名議員與兒權會昨召開記者會指出，日前文林公托發生虐童案件中，發生監視影像遭刪除，呼籲新北市府建立「監管雲」，並研...

搶攻3倍券 「搭捷運遊台北」手冊優惠逾2千元

為了留住市民在地消費，搶攻三倍券商機，台北捷運推出「搭捷運遊台北」優惠手冊，自7月1日起至年底，只要購買捷運相關套票，就...

樹林車站PK北大特區 長者愛前者

新北巿樹林、三峽比肩為鄰，但城市形態大不同，樹林地政事務所分析近5年的實價登錄和訪查資料，發現樹林火車站周邊和北大特區，...

新北兒童醫院 落腳板橋？

新北市每年有3萬多名新生兒，卻沒有專屬的兒童醫院，昨天引發議員在市政總質詢時關切，新北市長侯友宜表示未來在板橋打造的醫療...

中和保二基地 劃定策略性更新

緊鄰捷運環狀線景平站的警政署保二總隊既有廳舍，屋齡老舊且土地利用度低，新北市政府昨公告把這處約3千坪的土地，劃定為新北首...

啟用後缺失不斷 大龍新城爆沒初驗

台北市大龍國宅被鑑定為海砂屋，2015年拆除重建，今年2月風光啟用，但缺失不斷屢遭批評，市議員林亮君發現，高達15億元的...

熱門新聞

獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

桃鐵地下化今過關 增設5通勤站實現北桃一小時生活圈

原民妹妹不流利台語賣名產 少女近況曝光網驚：長大了

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

端午連假台東湧入3.7萬車次沒塞車 4大因素成關鍵

新北欲打造兒童醫院 選在板橋醫療園區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。