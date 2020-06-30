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五股人苦無公有市場 買菜得跑到泰山、蘆洲

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
五股立體停車場共有七層樓，一樓為閒置廣場用地。記者吳亮賢／攝影
五股立體停車場共有七層樓，一樓為閒置廣場用地。記者吳亮賢／攝影

新北市五股區人口數將近9萬，隨著洲子洋重劃區發展，人口持續移入，全五股卻沒有一座公有市場，新北市議員陳明義今召開會勘，建議活化使用工商路立體停車場，將一樓改建為現代化的傳統市場，城鄉局表示，須報請中央都市計畫變更用地，時間約2、3年，短期可先報請新北都委會審議作為臨時使用，最快半年可審議完成。

五股立體停車場共有七層樓，一樓為閒置廣場用地，二至五樓共有308個汽車格、85個機車格，六、七樓因當年被認定為閒置使用，經財政局分配，暫時借給新北市秘書處作為檔案室。

陳明義指出，五股人口不斷增加，卻連一座公有市場都沒有，民眾只能在路邊或非合法建築內的市場買菜，若買菜量比較大，還得跨區跑到泰山、蘆洲，十方不方便。

陳明義建議，五股立體停車場位於五股市中心，人口密集，且旁邊有圖書館、免費巴士候車亭等公有設施，希望將一樓閒置廣場用地，改建為公有市場，六、七樓則收回作為停車場，兼顧民眾買菜及停車需求。五股區長洪崇璉則說，若1樓要合法做為市場，以都市計畫變更用地才能一勞永逸，短期可先通過新北都委審議，臨時性試辦。

交通局表示，五股立體停車場六、七樓2012年租借給秘書處當作檔案室，若收回做停車場，預計可增加130個汽車格，五股近年興建不少暫時性民間停車場，除假日尖峰，大多能滿足民眾停車需求，若地方希望增加五股立體停車場用途，後續可做研議。

城鄉局開發管理科長張記恩表示，因一樓為廣場用地，若要改建為公有市場，需報請中央變更都市計畫用地，時間大約2至3年，短期可先報請新北都委會審議，如有閒置事實，可作為臨時使用，最快半年可以審議完成，先行規畫施作，待都市計畫變更用地後，就可一次到位。

市場處營運規劃科長陳漫瑄表示，將先針對一樓廣場用地做初步規畫，7月中會勘時，提出初步配置，後續結合相關局處彙整資料，送交新北都委會審議。

新北市議員陳明義今召開會勘，建議活化使用工商路立體停車場，將一樓改建為現代化的傳統市場。記者吳亮賢／攝影
新北市議員陳明義今召開會勘，建議活化使用工商路立體停車場，將一樓改建為現代化的傳統市場。記者吳亮賢／攝影
五股立體停車場共有七層樓，一樓為閒置廣場用地，二至五樓共有308個汽車格、85個機車格。記者吳亮賢／攝影
五股立體停車場共有七層樓，一樓為閒置廣場用地，二至五樓共有308個汽車格、85個機車格。記者吳亮賢／攝影

停車場 都市計畫

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