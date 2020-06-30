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長照中心委外經營未收公費床位 黃偉哲：重新檢討

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員盧崑福指出，悠然綠園安養暨長期照顧中心未收公費床位，應立刻終止合約。記者鄭維真／翻攝
台南市議員盧崑福指出，悠然綠園安養暨長期照顧中心未收公費床位，應立刻終止合約。記者鄭維真／翻攝

國民黨台南市議員盧崑福今天在議會質詢時指出，台南市政府出租安平區建平路2500坪土地給悠然綠園安養暨長期照顧中心，每月繳付9萬元給市府，結果未收公費床位，卻對市民收取高額費用，不符合社會福利制度，要求市府立刻終止合約。台南市長黃偉哲當場也表示不太合理，合約將重新檢討。

盧崑福說，安平路建平路土地2500坪、7樓建築物5100建坪，在1996年由內政部補助3億元興建，2014年台南市政府出資7千萬元整修拉皮，2016年市府委由悠然綠園安養暨長期照顧中心經營，簽下9年11個月的合約，顯然是要規避議會監督。

盧崑福指出，悠然綠園有250房空間，卻才住97床，且百床以下須收5個公費床位，但該中心沒收公費，所以要繳交市府5床公費的費用，一床18000元，5床9萬元，而且中心向市民收取最高額的床位為4萬5800元，最少也要3萬2800元，不符合當初設立長照的精神，「4年來無任何一床公費照護，諸多不合理」。

社會局表示，南市府老人公費收容照顧服務簽約，機構需符合評鑑成績甲等以上，悠然綠園安養暨長期照顧中心目前已完成契約簽訂，可提供公費收容服務；黃偉哲則說，目前合約執行現況會再進行檢討改善。

黃偉哲 建築 長照

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