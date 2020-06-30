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北市觀光冷清清 議員轟旅遊振興小鼻子小眼睛

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市觀光傳播局長劉奕霆列席議會教育委員會報告市府觀光振興策略，議員批評，北市府的觀光振興方案「不及格」。記者林麗玉／攝影
台北市觀光傳播局長劉奕霆列席議會教育委員會報告市府觀光振興策略，議員批評，北市府的觀光振興方案「不及格」。記者林麗玉／攝影

上周端午連假全台許多縣市湧現出遊人潮，不過北市觀光卻冷清清。台北市觀光傳播局長劉奕霆列席議會教育委員會報告市府觀光振興策略，遭議員批評，北市府的觀光振興方案「不及格」，根本是「小鼻子小眼睛」。

議員游淑慧批評，觀傳局就是不敢下本(成本)，竟推出銅板價遊台北7場館50元優惠，但北市府應該提出持旅館住宿券就可搭暢遊台北，游說，這時候絕不是場館賺錢的時候，尤其現在飯店業很慘，應該刺激外縣市遊客到台北市內旅遊。

張斯綱也提到，上周連假，許多北市景點幾乎沒遊客，北投溫泉也很慘、大家都哇哇叫，甚至許多國際飯店晚上都是黑的，北市府應該鼓勵雙北民眾到台北市住國際觀光飯店，推出住宿就送場館參觀券，北市府有差這60元的動物園門票嗎？

秦慧珠批評，北市府的振興觀光策略完全不及格，根本是「小鼻子小眼睛」只管門票，市府應該結合文化局、工務局等觀光景點，以北市整體觀光角度振興產業，例如只要在台北市使用三倍券，北市所有場館通通免費，遊客覺得賺便宜了，就會一加一大於二。

游淑慧建議，北市府應該推出場館VIP卡，讓飯店業者免費送給旅客暢遊台北，只要外縣市民眾到台北市住宿，就不用再花景點、場館的錢，若北市府發3萬張這樣的VIP卡，創造出來的產值絕對超過場館每張收50元的票價收益。

耿葳也建議，北市可以打出米其林餐廳振興觀光，以優惠的價格吸引各縣市民眾到台北市吃美食。

觀光傳播局長劉奕霆表示，北市府本周將與旅行社等業者召開專案會議，後續也會與商圈、飯店等代表討論，會由市府跨局處研議更多加碼振興方案，也會將億元的建議納進去。

北市 游淑慧 連假

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