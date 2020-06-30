三倍券500換新北購物券800 可在夜市市場使用

新北市府今天宣布，搭配中央振興三倍券使用，新北推出地方版購物券，以中央500元面額兌換800元購物券。8月起月月抽獎，總計超過1萬份獎品，第一波抽獎加碼抽高級電動車。

市府今天舉辦「新北振興168」啟動記者會，市長侯友宜公布各項優惠方案，強調以「單一窗口資訊整合」、「加碼增值」、「限定方案」及「優惠專區」，刺激民眾消費。

市府經濟發展局表示，7月15日起，只要在活動網站登錄，即可享有實體三倍券500元換新北購物券800元，可用於新北夜市及市場，限量1萬5000個名額，8月開始兌換，可用到12月31日。

市府觀光旅遊局說，鼓勵民眾在新北住宿，與旅宿業合作推出「逢8則發」活動，7月15日至8月31日活動期間，遇8日、18日、28日，除既有的優惠房價還會再打折；自9月起入住「新北OK旅館」，住宿消費滿新台幣1000元，有機會獲得價值200元新北購物券，可用於新北夜市及市場。

市府說，新北市場、夜市與免用統一發票的微型店家，只要在8月底前前往消費，與特約店家的識別貼紙合照，打卡上傳照片至「來新北逛菜市」臉書（Facebook）粉絲專頁，就有機會獲得電影票券、百貨禮券等獎品。

市府表示，8月起祭出月月抽獎活動，於新北市境內消費滿200元，就可憑發票登錄活動網頁抽獎；總計超過1萬份獎品，第一波抽獎加碼抽高級電動車，12月底更加碼抽出一輛最高級電動車。全國有學生證的學生消費累積3000元，加碼抽平板電腦、手機等。

侯友宜表示，盼望刺激民眾消費、帶動地方經濟，藉由與民間業者以互利互惠方式，帶動新北消費氣氛，以振興產業經濟。