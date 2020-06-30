蟬聯11年優等 新北這2家公車服務品質民眾都說讚

新北市交通局公布108年第2期新北市公車評鑑結果，15家參加評比客運業者中有4家獲得優等，其中，台北客運、首都客運更連續11年獲得優等，新北市副市長陳純敬今頒獎表揚，盼業者繼續提供優質公眾運輸服務。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，截至今年5月底，新北市公車共有317條路線，平均每日運量達85萬人，為提升公車服務品質，交通局每年辦理2期公車服務品質評鑑。

評鑑項目包含場站設施與服務、運輸工具設備與安全、旅客服務品質與駕駛員管理、公司經營與管理，以及無障礙場站設施、服務、運輸工具設施與安全等，進行5大類、25項指標評比。

交通局指出，108年第2期共有15家業者參與評比，台北客運、首都客運、大都會客運、大南汽車等4家獲得優等。

其中，台北客運及首都客運自2008年起已連續11年榮獲優等；另，大都會客運自2012年加入新北市公車營運路線後，也連續7年蟬連優等。

而桃園客運、欣欣客運、國光客運、淡水客運、新店客運、光華巴士、三重客運、中興巴士、新北客運等9家獲得甲等；指南客運、基隆客運則被評鑑為乙等。

此次評鑑業者在各項服務品質、行車平穩度及低地板公車數量的增長皆有進步，僅部分業者的公車動態車機設備妥善後、交通違規、發車準點性仍需加強檢討、改善。

交通局長鍾鳴時指出，新北近年致力引進智慧科技，除陸續推出公車免費WiFi、智慧型站牌、跳蛙公車APP、手機預約下車服務外，還有公車試辦加裝「駕駛輔助系統」，提供民眾更便捷、安全的公車服務。