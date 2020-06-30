快訊

拒煎炸、愛清燉…最講究養生的她 卻永遠缺席同學會了

整理包／109指考戰士倒數衝刺！ 各科考前重點整理一次看

蟬聯11年優等 新北這2家公車服務品質民眾都說讚

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
大都會客運自2012年加入新北市公車營運路線後，也連續7年蟬連優等。記者胡瑞玲／攝影
大都會客運自2012年加入新北市公車營運路線後，也連續7年蟬連優等。記者胡瑞玲／攝影

新北市交通局公布108年第2期新北市公車評鑑結果，15家參加評比客運業者中有4家獲得優等，其中，台北客運、首都客運更連續11年獲得優等，新北市副市長陳純敬今頒獎表揚，盼業者繼續提供優質公眾運輸服務。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，截至今年5月底，新北市公車共有317條路線，平均每日運量達85萬人，為提升公車服務品質，交通局每年辦理2期公車服務品質評鑑。

評鑑項目包含場站設施與服務、運輸工具設備與安全、旅客服務品質與駕駛員管理、公司經營與管理，以及無障礙場站設施、服務、運輸工具設施與安全等，進行5大類、25項指標評比。

交通局指出，108年第2期共有15家業者參與評比，台北客運、首都客運、大都會客運、大南汽車等4家獲得優等。

其中，台北客運及首都客運自2008年起已連續11年榮獲優等；另，大都會客運自2012年加入新北市公車營運路線後，也連續7年蟬連優等。

而桃園客運、欣欣客運、國光客運、淡水客運、新店客運、光華巴士、三重客運、中興巴士、新北客運等9家獲得甲等；指南客運、基隆客運則被評鑑為乙等。

此次評鑑業者在各項服務品質、行車平穩度及低地板公車數量的增長皆有進步，僅部分業者的公車動態車機設備妥善後、交通違規、發車準點性仍需加強檢討、改善。

交通局長鍾鳴時指出，新北近年致力引進智慧科技，除陸續推出公車免費WiFi、智慧型站牌、跳蛙公車APP、手機預約下車服務外，還有公車試辦加裝「駕駛輔助系統」，提供民眾更便捷、安全的公車服務。

鍾鳴時表示，配合新冠肺炎疫情，新北公車更嚴格落實防疫工作，除司機每日量體溫、戴口罩、勤洗手，公車內部也每4小時清潔消毒1次，另，民眾搭乘公共運輸仍須戴口罩，除非車內能維持安全社交距離才可脫口罩。

新北市副市長陳純敬（左三）今頒獎表揚4家榮獲優等獎公車業者。記者胡瑞玲／攝影
新北市副市長陳純敬（左三）今頒獎表揚4家榮獲優等獎公車業者。記者胡瑞玲／攝影

口罩

延伸閱讀

新北振興每200元以上發票無限登錄 抽最大獎特斯拉

公托虐童監視影像被刪 新北議員促建立監管雲

新北在地遊學 扮神將、牽罟捕魚…

新北兒童醫院 落腳板橋？

相關新聞

新北振興每200元以上發票無限登錄 抽最大獎特斯拉

新北市政府促進疫情後消費，今天新北市長侯友宜在「新北振興168」記者會，宣布1萬個獎項，每200元以上發票就可登錄抽最大...

蟬聯11年優等 新北這2家公車服務品質民眾都說讚

新北市交通局公布108年第2期新北市公車評鑑結果，15家參加評比客運業者中有4家獲得優等，其中，台北客運、首都客運更連續...

北市突襲檢查 一工地熱指數58屬極度危險

最近天氣炎熱，台北市勞動局昨突襲稽查北市工地執行「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」，結果中正區某處工地現場最高熱指數值為5...

公托虐童監視影像被刪 新北議員促建立監管雲

新北市多名議員與兒權會昨召開記者會指出，日前文林公托發生虐童案件中，發生監視影像遭刪除，呼籲新北市府建立「監管雲」，並研...

搶攻3倍券 「搭捷運遊台北」手冊優惠逾2千元

為了留住市民在地消費，搶攻三倍券商機，台北捷運推出「搭捷運遊台北」優惠手冊，自7月1日起至年底，只要購買捷運相關套票，就...

樹林車站PK北大特區 長者愛前者

新北巿樹林、三峽比肩為鄰，但城市形態大不同，樹林地政事務所分析近5年的實價登錄和訪查資料，發現樹林火車站周邊和北大特區，...

新北兒童醫院 落腳板橋？

新北市每年有3萬多名新生兒，卻沒有專屬的兒童醫院，昨天引發議員在市政總質詢時關切，新北市長侯友宜表示未來在板橋打造的醫療...

中和保二基地 劃定策略性更新

緊鄰捷運環狀線景平站的警政署保二總隊既有廳舍，屋齡老舊且土地利用度低，新北市政府昨公告把這處約3千坪的土地，劃定為新北首...

啟用後缺失不斷 大龍新城爆沒初驗

台北市大龍國宅被鑑定為海砂屋，2015年拆除重建，今年2月風光啟用，但缺失不斷屢遭批評，市議員林亮君發現，高達15億元的...

「草山御賓館」可望重生 北市文資會通過修復計畫

台北市定古蹟「草山御賓館」，長期崩壞傾頹，引發外界關注，去年進行第一期搶修工程，避免建物倒塌，台北市文資委員會今天審議修...

阿中部長摘口罩 福隆沙雕季推安心旅遊

7/1交通部的安心旅遊補助方案即將上路，行政院交通部長林佳龍與衛福部長陳時中，今(29)日到貢寮福隆沙雕季宣傳，因開幕時沙雕師設計「防疫國家隊」沙雕中，陳時中部長的雕像戴著口罩，此次兩位部長更是一同來摘下，強調在後疫情時代大家能安心出遊，振興國內觀光業。

颱風季做準備 貢寮防災演練重機具上陣

貢寮區公所為做好七八月的颱風季準備，今(29)日邀集警消、台電、自來水等單位進行複合式防災演練，不僅出動重機具模擬災害應變，更找來雙玉里民與貢寮國小做撤離預演，以防去年米塔颱風的災情重演，並希望今年能做最好應對。

熱門新聞

獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

國產雞肉飆天價 彰化知名雞腿飯開天窗

桃園500元電子旅遊券逾15萬人登記 鄭文燦再加碼3萬份

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

桃鐵地下化今過關 增設5通勤站實現北桃一小時生活圈

原民妹妹不流利台語賣名產 少女近況曝光網驚：長大了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。