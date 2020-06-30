新北振興每200元以上發票無限登錄 抽最大獎特斯拉
新北市政府促進疫情後消費，今天新北市長侯友宜在「新北振興168」記者會，宣布1萬個獎項，每200元以上發票就可登錄抽最大獎「特斯拉Model3」和「特斯拉ModelX」，登越多中獎機率越大。爲解決三倍券難找零問題，在新北夜市、市場推出限定可用500元三倍券面額，兌換16張50元共800元地方版購物券。
侯友宜表示，7月15日起，新北市配合三倍券推出優惠折扣，鼓勵全民把振興券用在新北市，爲傳統市場、商圈、飯店、夜市帶動消費人潮。還可月月抽獎，每200元以上發票可上網登錄抽獎，抽郵政禮金5萬元、iPhone 11、apple watch等千個獎品，8月31日抽出特斯拉Model3，12月31日抽特斯拉ModelX。
侯友宜表示，有鑒於三倍券不好找零，新北市5大夜市及38座公有市場推出「三倍券500元換購物券800元」，購物券面額是50元，共16張，「小面額購物券補中央的不足」。7月15日在新北168活動網站登錄，8月初開始發送，使用期限自換購日起至12月31日，限新北市5大夜市及38座市場使用。
新北的地方版購物券，除了市場、夜市，入住指定飯店滿額1000元，也再贈200元購物券，可用於上述5大夜市及38座市場。
另，學生持有學生證，在新北市消費累積3千元，加碼抽200台iPad、100台iPhone、300台AirPods，同時可參加月月抽及年底最高級電動車特斯拉加碼抽。
新北市府串聯境內近千家店家，推出食、衣、住、遊等各式優惠，在新北市境內各地商場、商圈、市場、夜市、觀光工廠、旅館、運動聚點、藝文館舍及文藝賣店、農會超市、漁港漁市和休閒農場等超過1千處場域消費，可享有超值優惠折扣。
另也攜手宏匯廣場、Panasonic、聲寶、淡水福容、板橋凱撒飯店、新板希爾頓、三井outlet、秀泰影城等多家民間業者響應。更多資訊，可上新北市政府經濟發展局網站https://www.economic.ntpc.gov.tw/，或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。
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