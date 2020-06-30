中和、鶯歌16個路邊停車格 明起收費

新北市交通局今指出，中和區圓通路167巷、145巷9弄、141巷、新店區安忠路57巷26弄，以及鶯歌區建國路210巷的路邊停車格，因長期遭久停占用，經會勘匯集民意，7月起收費管理，讓停車位公平分享。

停車營運科長許芫綺說，中和區圓通路3處的12格公有汽車停車位，收費時間為周一至周五的7時至20時，以半小時計費，每半小時10元，星期例假日不收費。

許芫綺表示，鶯歌區建國路210巷因鄰近老街等觀光景點周邊，4個停車收費時間為周六、周日及國定假日7時至20時，以半小時計費，每半小時10元。

交通局表示，若停車格有無牌車、廢棄車等久占車輛，將立即通報相關單位拖吊處理，另外駕駛人收費時段離開停車格時未見繳費單，或是連假期間有到期的繳費單，可利用行動支付App、全國繳費網線上查詢繳費。