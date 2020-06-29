新北擬設公托影像監管系統 保障孩童權益

新北市長侯友宜今天在議會備詢時允諾設置公共托嬰中心監管雲，將責成資訊中心做規劃評估建置影像監管系統，確保影像保存完整性，讓家長安心，以及保障孩子權益。

新北市議會今天進行市政總質詢，侯友宜面對民主進步黨市議員張維倩等人關切文林公托中心涉虐嬰案的查辦進度時指出，不管是托嬰監管雲或後端錄影監視系統管理，都是為了確保資訊可還原、找到。

他表示，將責成新北市資訊中心就設置公托影像監管雲進行整體規劃，要求錄影資料可保存30天以上，以確保影像完整保存及有效調閱。市府會站在家長立場，與家長保持良好溝通，盡量提供家長相關資訊。

侯友宜指出，對於發生這類事件感到非常的痛心、難過，並視此案相當於重大刑事案件，一發生就要求社會局確實檢討，立即將涉嫌人員移送法辦，希望盡速給社會一個真相。

他表示，希望檢方能以重大刑案來加速偵辦，並將查扣證物還原，並在偵查完畢後公開給家長查看；相關人員該負起的責任都該承擔，除了刑事責任，行政疏失該給的處分也絕不寬貸，絕對會給家長一個交代。

新北市樹林文林公托中心日前發生托育人員涉不當對待幼兒案，新北市社會局除對托育人員進行解雇及行政裁罰，也邀請相關家長召開座談會，說明已對4名涉案托育人員提起刑事告發。