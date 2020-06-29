舊南門市場30日開拆 新大樓要凸顯台北的心跳
台北市南門市場去年10月熄燈，搬到中繼市場，舊有市場將於明天拆除，台北市新工處表示，預計8月3日拆除完畢，新大樓以「台北的心跳」為設計理念，攤商可望於2022年遷回。
南門市場是台北市歷史悠久的公有傳統市場，最早可以追溯到1907年，當時叫「千歲市場」；1946年開始叫做南門市場，是台北規模數一數二的傳統市場，商品種類齊全；1969年6月配合台北市各行政區籌建行政大樓計畫，一度搬到南海路臨時位址營業。
直到1981年，舊有市場的大樓落成，開啟將近40年的美味記憶，南北貨、年菜、粽子、糕點一應俱全，逢年過節，市場裡總是滿滿人潮，擠得水洩不通。隨著時間流逝，台北市政府發現大樓耐震設計不符現行規定，加上配合捷運萬大線工程，開始改建計畫。
南門市場去年10月熄燈，搬到杭州南路上的中繼市場。新工處表示，明天將拆除舊有市場，預計8月3日將所有地上物拆除完畢。
新工處指出，拆除期間，因拆除施工架會借用人行道及捷運萬大線施工區域，建議用路民眾改道由羅斯福路轉福州街、南昌路行駛，或搭乘捷運、公車。
工務局也規劃，新南門大樓以「台北的心跳」為設計理念，強調市場動線、視線與城市緊密連結，大樓將引入自然光，創造明亮穿透空間，也會提供長輩舒適休息空間，外型具現代化。
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