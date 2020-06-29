新北欲打造兒童醫院 選在板橋醫療園區

新北市每年都有3萬多名新生兒卻未有專屬的兒童醫院，新北市議員戴瑋姍說，孩子都要到外縣市求診，新北是否有自己的兒童醫院。新北市長侯友宜說，未來在板橋打造的醫療園區若量體夠大，新北會成立兒童專屬的醫院。

新北市議會今進行市政總質詢，戴瑋姍表示，新北目前12歲以下大概42萬人，兒童醫療需求龐大，且台灣女性晚婚會有早產等狀況，新北有很多孩童需要早療，排隊卻需要2個月以上，盼有早療、重症、兒童心理輔導等醫療服務。

侯友宜表示，新北沒有任何兒童醫療專屬醫院，對孩子是不公平的，未來在板橋打造的醫療園區量體夠大，就會把專屬照顧兒童體系放在這裡，並由業者督導管理，也會要求衛生局把早療、遲緩、心理輔導等診療納入。

侯友宜說，兒童醫療需求非常龐大，需要連結不同科並由大醫院負責，整個體系會放在一起，就像台大醫院的兒童醫院也是在旁邊。

衛生局長陳潤秋說，全台現在有台大、馬偕、彰基和中國醫藥大學4家兒童醫院，但經營都有困難，新北兒童醫院會由大醫院經營，板橋醫療園區未來共有815病床，其中一定會納入兒童急重症、兒童感染治療等需求。

侯友宜指出，板橋醫療園區的都市計畫，正在內政部都市計畫審查中，也有很多業者對於板橋醫療園區很有興趣，未來招商程序沒有問題。