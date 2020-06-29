汐止中興路涵洞逢雨必淹 周四出動水車測試抽水馬達

新北市汐止區中興路涵洞每逢大雨，就會出現積淹水情況，為此，汐止區公所自2017年起陸續更新中興抽水站抽水馬達相關設備，然原訂今年5月汛期前將全數更新的抽水機具，施工廠商卻一拖再拖，甚至在驗收前發現馬達出問題，公所表示，已要求廠商盡快改善，並將在本周四出動水車灑水測試抽水馬達功能，盼在豪大雨發生前順利完工。

北峰里長陳南海表示，每逢大雨中興路涵洞必淹，真的很困擾，尤其在上個月抽水機全開還跳電無法運作，擔心會應付不了豪大雨，盼老舊發電機能盡快更新，否則負荷不了新的抽水機用電量。

為解決中興路涵洞積淹水問題，新北市水利局向中央爭取前瞻經費800多萬元，更新中興抽水站老舊抽水馬達，今年2月10日進行改善工程，預計5月底完工。

白珮茹表示，5月底第二次前往現場會勘時，發現施工進度延宕，廠商解釋遭遇天候因素及人力等問題，公所要求6月底汛期來臨前須完工。

但6月1日凌晨汐止發生暴雨，抽水機卻因跳電無法啟動差點釀成災情，公所與議員除了與台電協調變更備載容量外，廠商也承諾在6月20日前全數完工。

陳健民指出，原訂6月19日進行抽水馬達機組的測試，廠商一拖再拖，甚至6月26日遭逢大雨時，更新的9組前池抽水馬達，居然有5組無法啟動，「還沒驗收測試就找到問題」。