阿中部長摘口罩 福隆沙雕季推安心旅遊

7/1交通部的安心旅遊補助方案即將上路，行政院交通部長林佳龍與衛福部長陳時中，今(29)日到貢寮福隆沙雕季宣傳，因開幕時沙雕師設計「防疫國家隊」沙雕中，陳時中部長的雕像戴著口罩，此次兩位部長更是一同來摘下，強調在後疫情時代大家能安心出遊，振興國內觀光業。

福隆沙雕藝術季自五月底開始展出，是疫情穩定解封後的第一個大型戶外活動，截至六月底，已吸引六萬人次造訪，而其中最熱門的沙雕便是應景的「防疫國家隊」，指揮官陳時中戴著口罩與病毒對抗的畫面栩栩如生，而29日衛福部「阿中部長」更是親自前來看看，這個熱門的民眾打卡點。

衛生福利部長陳時中表示，這次看到福隆在地好山好水，想到上次過來已是五十多年前，跟高中大學同學遊玩的回憶，這次日本女留學生驗出微弱的新冠肺炎病毒陽性，社區勢必有些潛藏的案例在，大家只要做好「防疫新生活」，口罩、社交距離、勤洗手，台灣一定能控制得住疫情。

而這次阿中部長與交通部長林佳龍的大任務，便是宣傳交通部「安心旅遊」政策，因此特別任務便是要摘掉「防疫國家隊」的口罩，一次摘下後，兩位部長開心自拍留念，更希望今年因為疫情無法出國旅遊的民眾，能將目光轉向旅遊環境更安全的國內景點，幫助全台觀光產業「補血」一下。

交通部長林佳龍表示，目前福隆沙雕藝術季也辦理親子沙雕、沙雕教學觀摩、愛心沙雕創作等活動，讓來到福隆的遊客體驗到金色沙灘的魅力，活動內容可洽詢東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處網頁，沙雕展至九月底，民眾不妨時間前來參觀。