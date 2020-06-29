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颱風季做準備 貢寮防災演練重機具上陣

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區公所複合式防災演練，出動重機具模擬災害應變。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所複合式防災演練，出動重機具模擬災害應變。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區公所為做好七八月的颱風季準備，今(29)日邀集警消、台電、自來水等單位進行複合式防災演練，不僅出動重機具模擬災害應變，更找來雙玉里民與貢寮國小做撤離預演，以防去年米塔颱風的災情重演，並希望今年能做最好應對。

貢寮區長鍾耀磊表示，貢寮區去年在颱風季中，曾受發生米塔颱風導致德心街淹水、民眾撤離的狀況，公所特地趕在今年颱風季前做好準備，透過防災演練應付接下來多變的天氣狀況。

由於雙溪河流域便是貢寮區少數保全戶的所在，這次除了邀集雙玉里民、貢寮國小參與演練，也使用重機具模擬斷水斷電、道路搶修的狀況，希望透過逼真的演習，讓居民熟練，也讓傷害降至最低。

貢寮區公所社會人文課長吳淑珠表示，公所也呼籲民眾，平時應準備避難背包，公所網站也有繪製避難地圖，天候多變時，請多多注意周邊環境，一旦有危險可能，要配合公所、里辦公處進行撤離以保障自身安全，也可撥打1991平台向指定手機留言報平安，方便又便利。

貢寮 米塔颱風 重機

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