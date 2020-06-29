深澳鐵道自行車星光夜騎 0701浪漫登場

新北市深澳鐵道自行車推出「星光夜騎鐵道遊」活動，以浪漫的山海景緻與永續環保主題，打造沿線夜間燈光藝術，並推出七夕音樂會、百人淨灘等活動。另外，搭配振興三倍券也推出套票好康優惠，新北市觀光旅遊局歡迎民眾共襄盛舉。

風景優美、備受年輕人喜愛的深澳鐵道自行車，新北市觀光旅遊局從7月1日至9月30日，特別推出「星光夜騎鐵道遊」活動，以山海景緻與永續環保為主題，搭配沿途絢麗的LED裝置藝術，營造仲夏夜最浪漫的氛圍。

新北觀旅局副局長莊榮哲表示，我們在深澳體到自行車沿途，設置美輪美奐的LED裝置藝術，讓原本只有白天騎RailBike的地方，變成白天晚上都能體驗遊程的好地方。

為了配合2020台北國際夏季旅展，以及搭配振興三倍券的使用，深澳鐵道自行車特別推出「雙人來回實體紀念套票」，原價600元，優惠價一套只要400元，希望能吸引更多民眾前往旅遊、拚經濟。

另外，8月22、23日將舉辦「七夕夜間音樂會」，9月19日則有「象鼻岩百人淨灘活動」，觀光旅遊局歡迎民眾踴躍參加，一起愛地球、享受深澳美景。