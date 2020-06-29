活化汐止廢水場 地方盼建活動中心、消防隊

新北市汐止區長青里一直以來沒有活動中心，再加上消防隊也是跟社區借地方辦公，實在很不方便，所以，針對已經荒廢了25年的五指山淨水場，上千坪的用地，今(29)日相關單位人員現場討論，評估是否能夠活化利用，做為活動中心及長青消防分隊使用。

當初為了提供山區住戶用水，自來水公司25年前在汐止長青里蓋了一座五指山淨水場，不過，蓋好了，地方居民對於付費自來水沒了需求，就一直荒廢到現在，裡面環境不錯，除了二層樓的辦公廳舍，包括分水井、沈澱池、快濾桶、清水池，都是從做好了一直放到現在沒使用過，上千坪的空間荒廢，地方希望能夠活化利用。

長青里長陳建興說，位於山坡地的地方要找地都有困難，希望能夠儘速做為活動中心。畢竟長青里離汐止市區有一段距離，是一個偏遠地區，那我認為土地是自來水公司的，一直沒有使用荒廢很可惜，所以希望能活化用地。

新北市消防局秘書楊勝閔指出，目前長青消防隊是暫借在翠柏山莊，那今天來看這塊地，未來消防局會來評估這塊地的效益，如果將來土地取得、經費沒有問題，還有土地使用效益是大的話，基本上會朝這方向來發展。

汐止區長陳健民表示，因為長青里沒有活動中心，再加上消防隊也是借用翠柏新村大樓使用，所以，今天針對目前的廳舍來做評估，不管是實際上的需求也好或是整體上經費的考量，未來針對這邊或是翠柏都可以做全面性的思考。