淡海輕軌推五大遊程 集章送列車造型橡皮擦

新北捷運公司為迎接暑假到來，推出淡海輕軌五大主題遊程，民眾只要購買一日券即可獲得淡海輕軌列車造型橡皮擦，另外領取一份遊程地圖搭乘輕軌至沿線各站收集站內戳章，只要集滿4個不同戳章，還可在紅樹林站兌換環狀線、三鶯線及安坑線任一款列車造型橡皮擦，換完為止。

新北捷運公司副總詹烱潁表示，集章活動，在輕軌綠山線沿線11個車站放置有幾米輕軌專屬元素及站名的印章，民眾只要在V01紅樹林站服務台領取一張遊程地圖，即可開始集章遊戲，購買1張50元的輕軌一日券可先獲得淡海輕軌列車造型橡皮擦，另遊程地圖上只要集滿4個不同車站的印章，還可至紅樹林站兌換首次一起亮相的環狀線、三鶯線或安坑輕軌的可愛列車造型橡皮擦。

副總詹烱潁表示，期望結合遊程推廣及集章活動吸引人潮，藉由互助合作與議題行銷，帶動輕軌的搭乘人潮，對於淡海輕軌周邊及整個淡水地區的經濟復甦帶來助益，在後防疫時期，人與人之間雖仍需要保持適度的社教距離，希望透過全新設計的趣遊淡海遊程規劃，讓旅客拉近天空與海的距離，提供旅客深度且慢活的旅程。