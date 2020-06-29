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北市突襲檢查熱傷害 中正區1處工地未提供飲水令改正

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市勞動局今天突襲稽查台北市工地，執行「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」。圖／北市勞動局提供
台北市勞動局今天突襲稽查台北市工地，執行「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」。圖／北市勞動局提供

為防範勞工於戶外高溫環境作業可能引起熱疾病，台北市勞動局今天突襲稽查台北市工地，執行「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」。結果稽查中正區某處工地，現場量測工作場所最高熱指數值為58.0，等同溫度攝氏40度、相對濕度42.8％，已屬熱危害風險第四級，但現場事業單位未依規定提供適當之飲料或食鹽水，已依規定通知限期改善。

北市勞動局長陳信瑜表示，端午過後，夏季高溫進入高峰季，她於今天上午10點多率勞檢處同仁，前往中正區某處工地突襲稽查，由於現場量測工作場所最高熱指數值為58.0，雇主應採取降低作業場所溫度、提供陰涼休息場所、提供適當飲料或食鹽水、調整作業時間、增加作業場所巡視頻率、實施健康管理及適當安排工作、採取勞工熱適應相關措施、留意勞工作業前及作業中之健康狀況、實施勞工熱疾病預防相關教育宣導、建立緊急醫療、通報及應變處理機制等危害預防措施等，不過勞檢發現，中正區這處工地未依規定提供適當飲料或食鹽水，已通知限期改善。

 勞動局表示，勞檢處今年6月1日起，已經啟動戶外作業高風險族群營造業、食品外送、道路舉牌、招牌吊掛、園藝、道路作業等工作者實施勞動檢查，至6月28日止，已實施717場次勞動檢查；勞動局也會於環保局通報「高溫資訊」為橙、紅燈號時，群發簡訊5次、共13586則給北市轄內各工地主任，提醒留意勞工健康狀況等熱疾病預防措施。

 陳信瑜呼籲，時值盛夏、天氣酷熱，勞工於高氣溫、高濕度戶外環境進行作業，體力耗費急劇、心情亦容易浮躁，除熱危害外，發生感電、墜落等職業災害機率也增加。請雇主務必重視並落實熱危害及其他職業災害預防措施，以保障勞工健康，期能有安全舒適的工作環境，避免職業災害發生。

北市

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