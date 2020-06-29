議員呼籲設「監管雲」 新北：已設置密碼為主

新北市多名議員與兒權會今召開記者會指出，日前文林公托發生虐童案件，卻發生監視影像遭刪除，呼籲新北市府建立「監管雲」，新北市長侯友宜說，已著手更新托嬰中心影像監管系統，設定密碼以防止刪除。

新北市長侯友宜說，「監管雲」建置費用需要專業來評估，不管是監管雲、後段密碼管理，就是要確保東西可以完美掌握，他承諾監視器畫面30天內不能被刪除，必要時會公開給家長看。

新北市研考會主委林豐裕指出，不一定要使用監管雲，目前有嘗試權限管制、密碼等方式，比較符合經濟效應。新北社會局指出，依據中央制定「托嬰中心監視錄影設備及資訊管理利用辦法」，已著手更新並建置托嬰中心影像監管系統。

社會局表示，具體作法包括，確保各監視系統可用、確保錄影資料保存30天以上、設定密碼專人管理、密碼由社會局保管、所有使用者操作、檢查及維護，做成紀錄並保存一年，這些規定將納入托嬰中心的評鑑項目內。

社會局長張錦麗說，新北有72家公共托育中心，預計2到3個月設置完專門密碼，至於182家私人托育中心，也會依據中央制訂的辦法要求設置專門密碼，盼今年能設置完成。