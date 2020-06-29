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自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

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自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今在議會質詢表示，他沒有做得很好，還有很多事情要做，若做得好就沒有這麼多議員還要質詢他。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜今在議會質詢表示，他沒有做得很好，還有很多事情要做，若做得好就沒有這麼多議員還要質詢他。記者王敏旭／攝影

蔡英文總統順利連任後，誰是最有潛力的政治領袖，根據「ETtoday新聞雲」最新民調顯示，新北市長侯友宜排名第一。侯友宜今在議會質詢表示，他沒有做得很好，還有很多事情要做，若做得好就沒有這麼多議員還要質詢他。

侯友宜說，民調第一名對他來說完全沒感覺，他只有努力把事情做好，感謝別人給的鼓勵，也感謝隨時給他鞭策，他其實沒有做得很好，只有議員和沒有問題要質詢，他才覺得自己做得還可以，不過是不可能。

侯友宜指出，他還有很多民眾要求的事情還沒做到，他會在有限經費、能力做好事情，現在他的職位就是新北市長，會好好把分內工作。

新北市議員戴瑋姍說，國民黨現在遭逢低潮，侯有沒有要一肩扛起責任？侯友宜表示，他現在最重要的角色就是新北市長，就連他女兒都說找不到他，但當警察、市長就是這樣。

侯友宜 民調

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