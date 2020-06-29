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土城桐花公園生態廊道 驚見台灣紫嘯鶇身影

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
土城桐花公園旁的道路下方施作生態廊道，邊坡擋土牆兩側斜坡道則有利動物攀爬。圖／新北市農業局提供
土城桐花公園旁的道路下方施作生態廊道，邊坡擋土牆兩側斜坡道則有利動物攀爬。圖／新北市農業局提供

新北市土城區桐花公園第二停車場附近路段，因鄰近桐花公園擁有豐富自然生態，前2年卻發現公園青蛙過馬路時遭車輛碾壓，去年10月路殺改善工程完工後，農業局在今年5月發現除了青蛙，還有鼬獾、台灣紫嘯鶇經過，顯示改善工程發揮功效。

為降低野生動物過馬路被車碾壓的車禍事件，農業局自2016年起進行路殺改善工程，除改善三峽區北114、115鄉道及有木紅龜面農路外，去年也完成土城承天路改善工程。

農業局農業工程科長林俊德指出，過去中央打造生態廊道多針對大型動物，並選在高速公路等大型道路底下施作，然一般狹窄道路也有路殺問題。

前年農業局與「路殺社」老師林德恩合作改善三峽農路後，去年更進一步研議設計土城承天路段改善設施，最終於去年10月完工，總經費約200萬元。

此工程是在桐花公園旁的道路下方施作成動物通行的生態廊道，利用抗UV塑布圍籬進行阻隔，誘導動物至新設廊道，並將上邊坡擋土牆的兩邊內縮45度斜坡道，以利動物攀爬進入，避免直接橫越承天路而遭路殺。

林俊德表示，原本設計給青蛙通行的新設生態廊道，5月時發現有鼬獾、台灣紫嘯鶇出現，顯示改善工程發揮功效，讓動物安全過馬路，目前5月至11月為觀察期，盼藉由改善工程能更豐富當地生態種類及環境。

農業局長李玟表示，路殺改善工程除可提升整體道路通行安全，讓居民有順暢的行車環境外，也建構生態友善道路，桐花公園也是黃緣螢、黑翅螢及鼬獾等小動物棲地，呼籲大家努力保育，才能欣賞大自然美景。

土城桐花公園旁道路下方的生態廊道原設計給青蛙通行，卻發現還有鼬獾、紫嘯鶇出現。圖／新北市農業局提供
土城桐花公園旁道路下方的生態廊道原設計給青蛙通行，卻發現還有鼬獾、紫嘯鶇出現。圖／新北市農業局提供
土城桐花公園旁道路下方的生態廊道原設計給青蛙通行，卻發現還有鼬獾、紫嘯鶇出現。圖／新北市農業局提供
土城桐花公園旁道路下方的生態廊道原設計給青蛙通行，卻發現還有鼬獾、紫嘯鶇出現。圖／新北市農業局提供
土城桐花公園旁道路下方的生態廊道原設計給青蛙通行，卻發現還有鼬獾、紫嘯鶇出現。圖／新北市農業局提供
土城桐花公園旁道路下方的生態廊道原設計給青蛙通行，卻發現還有鼬獾、紫嘯鶇出現。圖／新北市農業局提供

桐花

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