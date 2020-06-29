台北兒童月推「有感商店」讓學生快樂Fun暑假

為了讓每個孩子歡樂開心延續到暑假，台北2020兒童月活動以「有感商店」「快樂Fun暑假」為主題，邀請台北市優質店家共襄盛舉，於暑假期間7月1日至7月31日提供超值特惠商品，讓18萬位小學及幼兒園的兒童真的很有感。

北市教育局表示，學生和家長只要以行動裝置，進入「2020台北兒童月」官網點選「有感商店」/有感優惠券/商店商標/優惠商品，便可查詢各項優惠，發現自己喜歡的商品，只要按下「收藏」鍵立即完成「線上優惠券」的領取。

教育局說，活動期間內，民眾前往有感商店只要出示「線上優惠券」畫面，即可享受店家提供的優惠內容或贈品禮物。部分商店亦開放使用實體「數位學生證」或「兒童月造型扇」進行兌換，方便無法使用載具的學童或家長。

至於配合店家精心規劃的超值商品，涵蓋餐飲美食、交通運輸、線上學習、科技體驗、娛樂影城及有機蔬食等，今年參與店家包括肯德基、必勝客、中ㄧ排骨、皇冠大車隊、tutorJr、i-Ride TAIPEI、台北地下街消費合作社、美麗華影城、永齡農場、王品集團等，優惠券種類超過20種。

另外，台北捷運推動解疫新生活，也推出好吃、好玩、好買的「搭捷運遊台北」手冊，總值超過2000元，自7月1日起至12月31日，只要至捷運各車站旅客詢問處購買捷運一日票、24小時票、48小時票、72小時票任一款捷運旅遊票；或交通聯票(高鐵北捷雙巴套票、機捷北捷聯票及國光北捷聯票)，即可免費獲贈「搭捷運遊台北」優惠手冊。

北捷表示，「搭捷運遊台北」優惠手冊，集合廣受旅客喜愛的大稻埕商圈、國立故宮博物院、士林官邸正館、貓空纜車及兒童新樂園等25間商家，提供優惠折扣或贈品，讓旅客吃喝玩樂一次滿足

另外，活動期間，適逢台北霞海城隍文化節，8月31日前憑優惠手冊至台北霞海城隍廟，也可兌換限量平安符一個，數量有限送完為止。