影／迎接安心旅遊 福隆沙雕陳時中不再戴口罩

交通部長林佳龍和衛福部長陳時中今天到東北角，參加福隆沙雕藝術季作品，同時一起取下「防疫國家隊」沙雕作品的口罩,，象徵民眾可以安心旅遊「FUN心玩」，迎接7月1日上路的安心旅遊振興方案。

今年福隆沙雕季以「巨人的夢遊世界」為主題，打造32座沙雕作品，其中55公尺長沙雕巨人、懸日金字塔沙雕吸睛。最受話題的沙雕作品是防疫國家隊，中央防疫指揮官陳時中沙雕成民眾打卡熱點。

隨著國內疫情穩定，政府推出一連串振興經濟措施，包括安心旅遊、振興券都將陸續登場。林佳龍和陳時中今天一起走訪福隆沙雕藝術季，藉由拿下國家防疫隊口罩共即將上路的安心旅遊振興方案進行宣傳。

林佳龍說，國人應該珍惜台灣得來不易的防疫成果，每個人都是防疫不可或缺的一分子。7月1日開始的擴大國旅，大家一定很想去找個地方快樂出遊。福隆沙雕是世界級景點，民眾不一定要去花東或外島，在東北角、宜蘭海海岸也可以享受黃金沙灘，還可搭配步道、古道去走走，親子同遊。

陳時中說，上次來福隆大概是50年前和同學一起來，福隆沙雕季已辦13年，他竟然沒有來過。他覺得台灣沒有走透透就到外國玩，實在對不起自己。希望大家把國內好的景點走透透，再計畫到國外去玩，也可藉此比較一下。

陳時中表示，看到這幾天大家非常積極的到處旅遊，一則以喜，一則以憂。喜的是產業復甦，替大家覺得高興，民眾可以出去走一走，心情也會好；憂的是看到人潮實在是非常擠。

迎接防疫新生活，陳時中認為口罩、社交距離、勤洗手還是要維持住。台灣社區裡面一定會有些潛藏的案例，但只要每一個人把防疫新生活的防線要做好，絕對可以控制的住，請大家放心。