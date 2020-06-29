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公托兒虐卻未看見畫面 議員爭取「監管雲」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市多名議員與兒權會呼籲新北市府建立「監管雲」，並研擬相關自治條例，兒權會理事長王薇君（右4）說，對新北市長侯友宜（左4）有期待。記者王敏旭／攝影
新北市多名議員與兒權會呼籲新北市府建立「監管雲」，並研擬相關自治條例，兒權會理事長王薇君（右4）說，對新北市長侯友宜（左4）有期待。記者王敏旭／攝影

新北市多名議員與兒權會今召開記者會指出，日前文林公托發生虐童案件，卻發生監視影像遭刪除，呼籲新北市府建立「監管雲」，並研擬相關自治條例，兒權會理事長王薇君說，對新北市長侯友宜有期待。

中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君說，全台都有托嬰虐童案子，面對沒辦法說的孩子，若沒有制度把關，發生事情就是「主機壞、誤刪、不給」，這不是監視器而是監看，不僅保護兒少，也讓不良業者汙染好的公托。

王薇君表示，希望新北有「監管雲」，讓事情不會沒辦法釐清，有些幾個月大的孩子瘀青，父母卻不知道要檢查哪裡，治療就會延宕，若政府有這套系統儲存影像，就能阻斷欲對小孩身摩爪的照顧者。

新北市議員戴瑋姍說，每家托嬰中心平均5支監視器、每支錄10小時，以720畫素保存在雲端，若每家850G空間，每G0.75元計算，全新北保留256處托育機構影像一個月，每月只要花市府不到15萬元。

新北市議員張錦豪說，市府應該以行政命令或自治規則，要求托嬰業者監視器在執行刪除功能前設定密碼，若需要刪除畫面時，需向社會局索取密碼並陪同刪除，或是透過數位憑證或金鑰等方式，管制托嬰中心監視器刪除的功能。

新北市議員陳世榮表示，爭取1年多時間新北卻把托嬰監管雲的問題推給中央，任憑新北市托育機構虐嬰情形不斷發生，侯市長曾經說過「為了孩子願意承擔」，反讓新北市家長顯得格外孤單。

新北市議員張維倩議員強調，民眾對於托嬰中心監視器影像管理和保存都有疑慮，希望新北能重視托嬰影像監管雲的建置。

新北市多名議員與兒權會今召開記者會指出，日前文林公托發生虐童案件，卻發生監視影像遭刪除，呼籲新北市府建立「監管雲」，並研擬相關自治條例。記者王敏旭／攝影
新北市多名議員與兒權會今召開記者會指出，日前文林公托發生虐童案件，卻發生監視影像遭刪除，呼籲新北市府建立「監管雲」，並研擬相關自治條例。記者王敏旭／攝影

托嬰 虐童

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