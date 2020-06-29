不用去東北角也能玩水 八里、三重戲水噴泉開放囉

新冠肺炎疫情趨緩，再加上暑假即將到來，為讓疫情間悶壞的民眾在炎炎夏日有安全去處玩水，新北市八里左岸公園水霧廣場及二重辰光橋戲水設施，已於6月16日重新開放，新北市高灘地工程管理處也提醒，戲水時多注意防曬及補充水分，避免曬傷、中暑。

八里左岸公園的水霧廣場，只要行經感應區，地面即刻噴出大量水霧，炎炎夏日深受民眾喜愛。除了玩水，民眾也能在夕陽餘暉時漫步於左岸沙灘，或坐在公園景觀座街上品嘗當地美食，享受盛夏傍晚時刻。

想要前往八里左岸公園的民眾，除了自行開車或騎車前往外，也可搭乘捷運淡水線至關渡站下車後，轉乘紅13號公車，即可到達左岸公園。

也能在捷運淡水線至淡水站下車，沿著金色水岸老街步行至渡船頭，再搭乘八里淡水渡輪至八里左岸碼頭。

另外，晨光橋也有一處高空戲水噴泉「水地毯」，每日上午9時至下午5時，整點時刻會開放噴泉15分鐘，讓民眾戲水消暑，搭配周邊的樂遊天地沙坑及5月底才開放的堤坡樂園等設施，可讓親子同樂一整天。